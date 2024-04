Así son los planes de Mango para convertir EEUU en su tercer mercado

Desde que el empresario español nacido en Turquía Isak Andic la fundara en Barcelona hace 40 años, Mango no ha parado de crecer, hasta el punto de que suma más de 2.700 tiendas en más de 115 países.

Tampoco le ha ido mal en lo personal a Andic, que llegó a nuestro país con 16 años y cuenta ahora con la mayor fortuna de Cataluña y la quinta de toda España. Mango sigue lejos del otro gran minorista de ropa español, Inditex, que tiene casi 6.000 tiendas en todo el mundo, aunque a diferencia de la compañía gallega, Mango plantea su red de tiendas en el respaldo de cientos de franquiciados, mientras que solo el 13% de las tiendas de Inditex son franquicias.

Mango no dispone de varias marcas, como Inditex, sino que tiene solo una y no dispone de ninguna fábrica. Subcontrata su producción sobre todo en Turquía y en distintos países de Asia por sus bajos costes. En todo caso, los planes de expansión de Mango son muy ambiciosos. La firma, que tiene cerca de 14.000 empleados, no para de abrir nuevas tiendas por todo el planeta y se ha marcado el objetivo de crecer en Estados Unidos más que en ningún otro lugar.

Tras la incertidumbre provocada por la pandemia de la Covid-19, el mercado se ha ido normalizando y planteando nuevas oportunidades. De hecho, Mango ha abierto un total de 115 tiendas en el último año. Acaba de inaugurar un gran local en Mánchester, Inglaterra; y una flagship en Bengaluru, India; pero también ha habilitado otro enorme establecimiento en Los Ángeles, como parte de su estrategia de crecimiento en Estados Unidos.

La firma española ha triplicado sus establecimientos en EEUU, según confirma a AFP César de Vicente, director global de retail de la compañía, y su aventura continúa con paso firme. Esa expansión por Estados Unidos ha impulsado la facturación de Mango hasta el punto de incrementar sus ventas un 15%, dispensar hasta 160 millones de prendas y accesorios al año y superar los 3.100 millones de euros en ventas en 2023. Mango quiere que su cifra de negocio ascienda hasta los 4.000 millones en 2026.

Otras 500 tiendas en dos años

Los planes de crecimiento de Mango prevén también salir a bolsa, como ya hizo Inditex en 2001, y nada menos que 500 nuevas tiendas para el año 2026 en países como el Reino Unido y Francia, que es su segundo mercado tras España, pero sobre todo en Estados Unidos, donde Mango quiere crecer y consolidarse.

Para ello, además de la citada tienda de Los Ángeles, Mango ha ampliado su presencia en Estados Unidos con la apertura de una tienda en el centro comercial Westfield Montgomery de Washington D. C., y otra en el Natick Mall de Boston. En los próximos meses llegarán cinco aperturas más en el país estadounidense: tres más en Washington D. C. y otras dos en Massachussetts.

En total, Mango espera abrir en 2024 hasta 30 nuevos puntos de venta en EEUU. Supero las 20 tiendas en 2023, pero pretende alcanzar las 40 antes de que finalice 2024 y convertir Estados Unidos en uno de sus tres principales mercados, junto con España y Francia. De hecho, EEUU está entre los cinco primeros desde el año pasado.

Fidelización

Una de sus estrategias de crecimiento en tierras estadounidenses pasa por fomentar su programa de fidelización 'Mango likes you' (A Mango le gustas), que consiste en acumular puntos que pueden convertirse en descuentos en las tiendas Mango, al tiempo que se puede reciclar la ropa. Este programa lo impulsa Mango desde 2029. Está disponible en 16 de sus mercados y suma un total de 32 millones de beneficiarios.

La reciente apertura de dos tiendas, en Washington D. C. y Boston, se suma a los locales que tan "excelente acogida" tuvieron en Nueva York, Miami, Texas, Georgia, California y Pensilvania. La firma habla de un "ambicioso plan de expansión en Estados Unidos" por considerarlo uno de sus "mercados clave".

La firma española está en Estados Unidos desde 2006, pero fue sobre todo desde 2022 cuando inició su gran despliegue en el país, que continuó en 2023 y que se ha reforzado aún más en 2024 confirmando su potente plan de expansión hasta 2026.

La amenaza de 2015

Estos planes de crecimiento de Mango en Estados Unidos contrastan con las circunstancias de la compañía en noviembre de 2015, cuando anunció que cerraría hasta 450 establecimientos en Estados Unidos "en los próximos meses", hasta el punto de tener la intención de conservar únicamente 7 tiendas en el país, entre ellas las de Nueva York, Miami y el aeropuerto de San Francisco.

Mango buscó entonces un socio alternativo para continuar con su plan de crecimiento en el mercado estadounidense, puesto que la red de tiendas desarrollada junto con JC Penney generaba tan solo el 0,5% del total de ventas de Mango.

La no renovación del acuerdo con JC Penney condenaba a Mango al cierre de casi todas sus tiendas, pero encontró la solución y, como vemos, en solo unos años la firma de Barcelona ha dado un giro radical a sus planes de crecimiento en Norteamérica, especialmente desde que pusiera en marcha su ambicioso plan en 2022, que continuará vigente al menos hasta finales de 2026.

Las caras de Mango

Mango ha contado con personajes populares para impulsar sus ventas, como la modelo británica Kate Moss, la actriz española Penélope Cruz, la influencer Camille Charriere o el futbolista francés Antoine Griezzman. Ahora, la compañía apuesta por Victoria Beckham para aumentar su posicionamiento en los mercados.

Mango y Victoria Beckham juntan sus caminos porque la empresa española quiere ser referente tanto en moda como en el mundo de las celebridades, y la esposa del exfutbolista David Beckham parece hacer posible ambas cuestiones.

Por ello, coincidiendo con la conmemoración del 40 aniversario de la fundación de Mango en Barcelona, en 1984, la firma ha decidido lanzar una colección, compuesta por 39 prendas y 15 accesorios, junto con la que fuera una de las cinco integrantes del grupo musical Spice Girls. Desde este 23 de abril, la línea de moda de Mango y Victoria Beckham está a la venta en una selección de tiendas físicas de un total de 26 países y más de 90 mercados en formato online.

Mercado de habla inglesa

La alianza de Mango y Victoria Beckham pretende calar en el Reino Unido, de donde la artista es original, pero también en Estados Unidos, donde reside. En ambos lugares, la popularidad de Victoria Beckham puede ayudar a Mango a consolidarse, puesto que son dos mercados estratégicos para la marca, especialmente el norteamericano, donde Mango abrirá 30 tiendas en solo dos años.

Si Mango cerró 2023 con récord de ventas por valor de 3.100 millones de euros y amplió su beneficio hasta los 172,1 millones, la marca de Victoria Beckham tuvo un año antes resultados encontrados, puesto que facturó 58,8 millones de euros, aunque tuvo pérdidas antes de impuestos de 3,61 millones.

La colaboración entre la excantante, ahora centrada en la moda, y Mango puede sin duda ayudar a ampliar las expectativas de crecimiento tanto para los negocios de la artista británica como para la firma española.