Toni Ruiz (Mango): "Estamos trabajando en un segundo gran almacén en el oeste de EEUU"

Toni Ruiz presentó el lunes los mejores resultados anuales de Mango y su plan estratégico más ambicioso hasta la fecha, con el que la multinacional catalana de moda prevé crecer un 30% en ventas en tres años, hasta más de 4.000 millones de euros de facturación, duplicar beneficios hasta más de 340 millones, y alcanzar unas 3.200 tiendas en más de 115 países en 2026. Todo ello con una inversión de 600 millones sufragada con recursos propios.

En la presentación defendió que persiguen un crecimiento sostenible ¿Qué quiere decir?

Durante nuestra historia hemos tenido algunos vaivenes y lo que queríamos es consolidar el crecimiento de manera estable, estableciendo los mecanismos para darle mucha más estabilidad y mucha menos variabilidad a nuestros indicadores, que será la mejor manera de decir que se ha consolidado nuestro modelo.

¿Qué indicadores son clave?

Sobre todo la conquista de cuota de mercado y vender más en cada tienda y canal, además de la rentabilidad y el éxito de las colecciones.

Mango prevé abrir más de 500 tiendas y reformar 150 mientras otras grandes marcas están reduciendo su red comercial ¿Por qué?

No es una moda, siempre hemos apostado por las tiendas, creemos en las tiendas y entendemos que es un punto absolutamente privilegiado de contacto con los clientes. No me gusta hablar de otros, pero estamos en un momento muy distinto al de otras compañías. Continuaremos abriendo tiendas porque pensamos que tenemos muchísimo recorrido, porque no estamos en muchos sitios y porque nuestra parte de mercado es pequeña.

Con este plan de aperturas, ¿en qué posición se situará Mango en el ranking mundial del retail?

No lo sé, no estamos preocupados por que ese número sea el más alto y salir en los rankings. Es la consecuencia de la estrategia para llegar a más clientes.

¿Eso implica más países?

No estamos pensando en nuevos países, aunque puede surgir alguno. Estamos más por desarrollar los Estados Unidos, que más que un país es casi un continente, además de Europa, y fuera de Europa también destacan Canadá e India. Donde ya estamos hay todavía un gran recorrido y potencial de desarrollo de nuestra propuesta de valor.

Y después de abandonar la venta directa en Rusia por la guerra de Ucrania, ¿algún otro país del que Mango vaya a salir?

También dijimos que China no era prioritario para Mango y salimos. Pensamos que dentro de 115 países hay muchísimos otros mercados interesantes. China es un país complejo desde un punto de vista cultural, de tallas, de gustos, de marca, de adaptación... Pensamos que hay otras geografías que son bastante más sencillas.

¿Qué presencia llegásteis a tener en China?

Entramos en 2002 y llegamos a tener tiendas propias y franquicias, y la salida ha sido un proceso paulatino hasta 2023, conforme terminaban los contratos.

China también se ha convertido en competencia feroz en moda, con venta online a muy bajo precio...

Por eso uno de los pilares del nuevo plan estratégico es Elevar, con apuesta por la calidad y prendas duraderas. Tenemos un equipo de 500 personas en nuestra sede dedicadas al producto, a entender el gusto de los clientes, a diseñar y a descartar. Es nuestra manera de competir: con creatividad y calidad. Hay mucha gente vendiendo ropa, que no diseñando moda.

¿Cuánto tiempo pasa desde que nace la primera idea de diseño hasta que la prenda sale a la venta?

Los productos más atemporales son más rápidos porque se pueden actualizar con retoques, pero las nuevas colecciones y colaboraciones se trabajan durante unos siete u ocho meses. Hay muchos diseños que no se acaban fabricando, porque descartar ideas también es muy importante en nuestros procesos. Y tenemos maquinistas, patronistas... oficios que se están perdiendo y que para nosotros son absolutamente críticos. Hay cosas que no se ven en el diseño en 3D.

Con la rotura de la cadena de suministros de la pandemia y la crisis del mar Rojo ¿Estáis acercando la fabricación?

Trabajamos con unas 3.000 fábricas en todo el mundo, y el 40% son de proximidad, en el arco mediterráneo. En 2023 han sido 32 fábricas más en proximidad que en 2022. China es el mayor país proveedor, con 987 plantas que trabajan para Mango, y le sigue Turquía con 660; India con 335, Bangladesh con 206 y España con 197. Fuimos la primera gran empresa de moda de España en publicar la lista de todas sus fábricas proveedoras.

En Lliçà (Barcelona) está vuestro principal centro logístico, pero tenéis otros almacenes internacionales ¿el nuevo plan estratégico prevé más?

Hemos de ver hasta dónde llega la capacidad de Lliçà. Lo hemos ampliado de 190.000 metros cuadrados a 280.000, añadiendo el servicio al comercio electrónico además de a las tiendas, pero también tenemos almacenes descentralizados en seis países para tener el estoc más cerca del cliente, especialmente para la venta online y las devoluciones. En Estados Unidos estamos trabajando en un segundo gran almacén en la costa oeste. Es la dinámica habitual en el desarrollo de mercados, a medida que ganan masa crítica suficiente.

Ha entrado en el accionariado con un 5% del capital, frente al 95% de Isak Andic...

Es un orgullo y responsabilidad, aunque es una práctica empresarial habitual para alinear a los accionistas con los ejecutivos. Permite un enfoque a largo plazo.