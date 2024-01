El campo sube los precios cuatro puntos más que los súper y 'calienta' la inflación

Más presión sobre el precio de los alimentos. Su coste en origen se incrementó el pasado mes de diciembre un 11,4%, más de cuatro puntos por encima de la inflación que registró la alimentación ese mismo mes, de un 7,3% según los datos del INE. El encarecimiento en el campo, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, lo lidera el calabacín, con una subida en el último año de más del 79%; seguido del tomate, con un aumento del 78,9%, el aceite de oliva con el 56,4% o el pollo, que sube un 40,3%.

Los precios están subiendo debido fundamentalmente a la sequía, aunque esto no impide que sean muchos los agricultores y ganaderos que están sufriendo cuantiosos números rojos ante la imposibilidad de cubrir los costes. De hecho, organizaciones agrarias como Asaja no tienen ninguna duda de que 2023 "ha sido el peor año de la historia" con caídas muy drásticas de la producción. Los agricultores mantienen, en concreto, que mientras que los costes no bajen será imposible que pueda haber una reducción de los precios.

Aunque hay también productos en los que se está registrando caídas de precios en origen -las judías verdes, por ejemplo, han bajado en el campo un 40,8% en el último año y el limón un 35,4%- hay un encarecimiento promedio a doble dígito desde hace ya más de dos años y salvo que la lluvia alivie la situación, la alerta sigue siendo máxima. Por ello, desde 2021, hay productos que registran incluso subidas muy superiores. La cebolla acumula así un incremento del 280%, el aceite de oliva se ha encarecido un 152% y la naranja un 140%.

Las ayudas

La subida de los precios en el campo llegó a superar en febrero el 63%, lo que obligó al Gobierno a aprobar un paquete de ayudas de 1.800 millones de euros para frenar la escalada. Fueron, según se dijo entonces desde el Ministerio de Agricultura, "medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente a la situación que vive el sector primario, afectado por el incremento de los costes de la energía y el encarecimiento de insumos y materias primas, que se ha visto agravada por la guerra en Ucrania y por la persistencia de sequía". El año pasado se aprobó así una exención fiscal para un 20% de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y un paquete de ayudas directas, por valor de 660 millones, destinado a que los agricultores, ganaderos y pescadores pudieran hacer frente a los costes energéticos, de los fertilizantes y del gasóleo agrícola y pesquero.

Gracias en parte a esas ayudas los precios en el campo se han frenado, pero aun así siguen por encima del incremento que se registra en los supermercados. Y es que tras 19 meses consecutivos con una inflación de los alimentos por encima del 10%, desde octubre se ha bajado de ese umbral y la escalada se ha frenado. Y algo parecido está ocurriendo también en la industria alimentaria, cuyos precios crecen incluso por debajo de la inflación en este mercado. A pesar del aumento de los costes, el Índice de Precios Industriales (IPRI) de la alimentación subió en noviembre solo un 5,8% frente al 21% que estaba registrando el mismo mes del año pasado.

Tensión en el mar Rojo

La moderación de los precios en la industria y los supermercados no significa, sin embargo, según advierten desde el sector, que la estabilidad esté garantizada, especialmente por la escalada de la tensión en Oriente Medio, que ha vuelto a poner en jaque a la cadena de suministro. La patronal de fabricantes y distribuidores Aecoc ha alertado ya de que la tensión en el mar Rojo ha triplicado el precio de los contenedores y de los seguros de las navieras, lo que puede generar no solo problemas de suministros sino también aumentar la inflación.

La ruta más común por la que ya han optado más de una decena de navieras es desviarse por el sur de África, aumentando en cerca de 10 días la duración de la travesía, lo que incrementa el consumo de combustible y los tiempos de navegación. Es un escenario que está provocando que el precio de los contenedores para esta ruta se haya triplicado, pasando de 1.000 euros a más de 3.000. La ruta mercantil del mar Rojo acoge a cerca del 15% del comercio marítimo mundial y aproximadamente un 30% del volumen global de portacontenedores, lo que lo convierte en un itinerario capital para el transporte de mercancías de buen número de sectores económicos.

Año de pérdidas

Los costes de producción y la sequía, entre otros factores, han hecho que el campo cerrara 2023 con pérdidas millonarias a pesar de que la Renta Agraria en España, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, alcanzó en 2023 los 31.931 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,1% en comparación con 2022 por el alza de los precios, siempre teniendo en cuenta que se trata de la primera estimación, lanzada en diciembre desde el Ministerio.

Pese a este incremento, y aunque no hay todavía una estimación a nivel nacional, las principales organizaciones agrarias cifran en más de 3.500 millones de euros las pédidas en el último año en Andalucía, en más de 2.000 millones en Castilla y León, 1.500 millones en Aragón, 1.200 millones en Murcia o 1.000 millones en Castilla-La Mancha. Fuentes del sector mantienen así que "es muy difícil saber cuando empezarán a bajar los precios de los alimentos porque eso dependerá de la lluvia", reclamando la puesta marcha urgente de un Plan Hidrológico.