Inditex, un paso más cerca de ganar su batalla contra la empresa italiana que usó la marca Zara

Inditex un paso más cerca de ganar su batalla contra la empresa italiana, Buongiorno Myalert, que usó la marca Zara para un sorteo. Esta mañana, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado sentencia, aunque la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo.

El conflicto entre ambas empresas se remonta a 2010, cuando Buongiorno Myalert, empresa de prestación servicios de información por Internet, uso la imagen de Zara para una campaña de publicidad. La empresa lanzó varios sorteos, entre los que promocionaba una tarjeta regalo de Zara por valor de 1.000 euros. El objetivo detrás de este movimiento era conseguir más suscriptores para una de sus ofertas. Ante esta situación, Inditex denunció los hechos alegando un uso de su marca en beneficio de Buongiorno.

La justicia europea se ha basado en el artículo 6 de la Directiva 2008/95, que se "refiere a un uso de la marca en el tráfico económico por un tercero, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos solamente cuando tal uso de la marca sea necesario para indicar el destino de un producto ofrecido por ese tercero". Ahora, todo el peso recae en el Tribunal Supermo que tendrá que decidir si la campaña de Buongiorno usó la marca Zara y si lo usó de manera leal o no; pero siempre centrándose en el artículo 6.

Además, el Abogado General, Maciej Szpunar, emitió su valoración el pasado mes de septiembre. "Buongiorno Myalert no puede prevalerse de la limitación a los derechos del titular de la marca", explicó en su día Szpunar.

De mano en mano

No fue hasta 2013 cuando Inditex denunció estos hechos en el Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Madrid bajo el pretexto de competencia desleal. Además, el gigante textil reclamaba una indemnización y que la empresa italiana no usará más la marca de Inditex. Sin embargo, no llegó a ningún puerto y la demanda fue desestimada tres años más tarde. Inditex no se quedó aquí y recurrió a la Audiencia Provincial de Madrid, pero tomó la misma decisión que el juzgado.

Después de esto, la demanda se elevó al Tribunal Supremo que en 2021 rechazó el recurso de casación. Pero, contra todo pronóstico, Inditex recibió el respaldo del TJUE.