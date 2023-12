Just Eat se alía con Alda Hotels para ofrecer su servicio de 'delivery'

Just Eat y la cadena gallega de hoteles Alda Hotels sellan un acuerdo para cambiar el concepto del room service tradicional. Su alianza consiste en incorporar el servicio delivery en 39 establecimientos hoteleros repartidos por 20 ciudades del norte de España, como, por ejemplo, Santiago de Compostela, Valladolid, Zamora, Pamplona, Burgos, Oviedo o Zaragoza, entre otras.

Just Eat tiene un plan de expansión muy ambicioso y ya tiene puesto el foco en el largo plazo. De hecho, la plataforma de reparto de comida a domicilio aspira a incorporar los más de 60 hoteles que tiene Alda Hotels en todo el territorio nacional. "La alianza con Alda Hotels nos permite ampliar la red de negocio con cadenas hoteleras y dar servicio a todos los clientes de Just Eat", alega la directora comercial de la plataforma de reparto, Paula Pascual.

El delivery juega un rol importante para los hoteles. "Este servicio permite a los hoteles agilizar la gestión del servicio de habitación, aportando flexibilidad y comodidad tanto para el huésped como para el hotel ya que, aparte de evitar los gastos de inversión al integrar el servicio, les permite centrarse en ofrecer un servicio de alojamiento", explica Just Eat en un comunicado.

En palabras del consejero delegado de Alda Hotels, Alberto Rodriguez Boo, "esto es un ejemplo de nuestro modelo de negocio: dar de dormir a nuestros clientes y rodearnos de buenos partners para el resto de tareas que demandan". Desde la cadena hotelera aseguran que gracias a esta alianza serán los clientes quienes escogen "el tipo de comida que quieren, sin tener que limitarse a una oferta concreta que podríamos dar en nuestra carta".

Este no es el primer acuerdo, sin embargo, que firma Just Eat con una cadena hotelera. La plataforma trabaja con una quincena de hoteles —algunos de ellos son Teny Hoteles, Abba o By Pillow— para ofrecer sus servicios en las habitaciones. Además, el verano del año pasado, a raíz de los buenos resultados obtenidos, selló su primera alianza con el grupo Hesperia. En esta caso, el acuerdo afectaba, principalmente, a cuatro ciudades: Mallorca, Bilbao, Sevilla y A Coruña; aunque con previsión de ampliarlo a más hoteles.

Caída del 'delivery'

Según los datos del tercer trimestre del 2023, Just Eat Takeaway.com, la matriz de la firma de delivery, certificaba un descenso del 10% durante los nueve primeros meses del año respecto a 2022. La compañía de origen neerlandés ha comunicado asimismo que el valor de estos pedidos ha caído un 7% hasta situarse en 19.694 millones de euros en los tres primeros trimestres del año. Como consecuencia de estos malos resultados, la compañía hizo una previsión de la caída del valor bruto de los pedidos (GTV) del 4% a cambio constante para finales del ejercicio.