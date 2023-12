La OCU recomienda dos cavas por menos de 5 euros para brindar en Navidad

A la hora de brindar, el cava es una de las opciones por las que más se decantan los consumidores. Su relación calidad-precio hace que sea el segundo espumoso más vendido en el mundo, únicamente por detrás del champán.

Se trata de vinos que acompañan muy bien los menús navideños. En concreto, los brut nature, extra brut y brut son los más adecuados para tomar con los platos principales de una comida o cena, especialmente los pescados, mariscos, quesos y escabeches, mientras que los cavas semisecos, por su mayor contenido de azúcar, están más indicados para acompañar a los postres.

Dado este éxito, en el mercado se venden decenas de opciones diferentes. Con motivo de estas fiestas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha compartido su particular análisis al respecto.

En él, sus expertos han analizado y degustado 18 vinos diferentes, de los cuales 14 son blancos y 4 son rosados. Además, todos pertenecen a la D.O. Cava con una excepción, un espumoso de la D.O. Rioja (Royal Carlton). "Son vinos espumosos de primeras marcas que se pueden encontrar con facilidad en supermercados y tiendas especializadas", indica la organización. No obstante, desde OCU apuntan que este año han prescindido de marcas blancas.

El estudio de precios muestra un amplio abanico, de 4,28 a 10,52 euros la botella, con un precio medio de 7,49 euros. Sin embargo, la organización concluye que "no es necesario hacer grandes desembolsos para brindar con un vino de calidad", con buenas opciones por menos de cinco euros. En este sentido, la organización destaca dos opciones: Bach Extrísimo Brut Nature y Jaume Serra Brut Nature Reserva.

Bach y Jaume Serra

Bach Extrísimo Brut Nature: la organización ha otorgado a este vino una calificación global de 85 puntos sobre 100. Posee un precio medio de 4,75 euros y un 11,6% de alcohol. El tipo de uva es Chardonnay. En cuanto a la degustación, OCU resalta lo siguiente: "color amarillo pajizo con tonos dorados; burbuja de tamaño medio, rosario continuo y ligera corona; intensidad media, aromas de fruta madura, pasas e higos secos, con matices de frutos secos y frutas de hueso".

Jaume Serra Brut Nature Reserva: en este caso, la organización ha concedido a este espumoso una calificación de 84 puntos sobre 100. Se vende a un precio medio de 4,28 euros y contiene un 11,5% de alcohol. Las uvas empleadas para este cava son Macabeo, Xarelllo, Parellada y Chardonnay. En cuanto a la degustación, OCU ha realizado las siguientes anotaciones: "color amarillo pajizo con tonos dorados; burbuja de tamaño y presencia media, ligero rosario; aromas de intensidad media a fruta madura, con notas de levadura; en boca es equilibrado, con recuerdos de almendra amarga".