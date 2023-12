Teléfonos, robots de cocina o patinetes: doce productos recomendados por OCU para regalar esta Navidad

A lo largo de todo el año, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado innumerables productos con el fin de saber cuáles han sido las mejores y más económicas opciones de cada categoría. Desde alimentos precocinados hasta vehículos eléctricos, pasando por televisores o relojes inteligentes.

De cara a la Navidad, muchos acudirán a sus comparativas para saber con qué producto no fallar. Sin embargo, otros todavía no tendrán claro el regalo perfecto. Por ello, y aprovechando todo el bagaje adquirido, la organización ha publicado un particular listado de recomendaciones con las que "sorprender" a familiares o amigos. "Año tras año toca rompernos la cabeza tratando de encontrar el regalo que haga sacar una sonrisa a nuestros seres queridos. ¿Quieres sorprenderlos este año? Te proponemos 12 regalos que no les dejarán indiferentes cuando los abran", indica la organización.

Según explica la organización, en el listado ha procurado "aunar calidad al mejor precio". En él, además, hay un "surtido de regalos para todos los gustos y para distintos presupuestos". De forma simplificada, las propuestas de OCU se pueden dividir en dispositivos electrónicos y en electrodomésticos, aunque también aparece un vino o un patinete eléctrico.

Dispositivos electrónicos

Dentro del grupo de dispositivos electrónicos, encontramos un altavoz bluetooth (JBL Boombox 3) con más de 35 horas de autonomía desde 469 euros y unos auriculares inalámbricos (BEATS Studio Buds +), con más de ocho horas de autonomía, desde 179 euros.

El smartphone preferido de la organización para estas Navidades es el SAMSUNG Galaxy S23, desde 649 euros, aunque también existen otras opciones más económicas, como el Xiaomi Note 12 Pro 5G, con una gran relación calidad-precio, o el Google Pixel 7a, con la mejor cámara por menos de 500 euros. Para quienes buscan una tablet, la recomendación de OCU es la Galaxy Tab A8, desde 159 euros.

El reloj inteligente que recomienda la organización es el AMZFIT GTS 4 Mini, con una autonomía de 16 días, por 67 euros, mientras que en el apartado de libros electrónicos recomienda el Amazon Kindle 2022, desde 109 euros. En cuanto a televisores, su televisión es la LG OLED42C34LA, con pantalla OLED, resolución 4K y 42 pulgadas desde 871 euros.

Para la cocina

Para la cocina, la organización recomienda una cafetera de cápsulas (la Genio S Plus EDG315.B) por 63 euros, una freidora de aire (JATA JEFR12221) por 49 euros y un robot de cocina (CECOTEC Mambo 10070), con báscula integrada, pantalla táctil y conectividad wifi, desde 174 euros.

Sus dos últimas recomendaciones para estas Navidades son el patinete elécrtrico CECOTEC Bongo Serie A+ Max 45 Connected, con batería extraíble desde 429 euros, y un vino: Abadía San Quirce, crianza 2019, un D.O. Ribera del Duero Crianza de 2019 por un precio de referencia de 19,48 euros.