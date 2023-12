La comida de Navidad sube un 4,2% a falta de quince días para Nochebuena

Quedan menos de 15 días para Nochebuena, y mucha gente opta por adelantar al máximo sus compras para evitar las subidas de precios a última hora. Sin embargo, son muchos los productos que ya empiezan a acumular incrementos. La cesta de la compra para estas Navidades se ha encarecido ya un 4,3% entre la primera semana de diciembre del 2022 y el mismo periodo de este año.

Y, todo esto, sin tener en cuenta productos como el aceite de oliva, cuyo valor se ha elevado un 73,5% en tasa interanual, alcanzando ya los 771,2 euros por 100 kilos, según los datos del IPC de octubre. Además, en un año, también se han encarecido otros alimentos tan básicos como el azúcar, con un alza del 42,8%; la leche, el 25,6%, y los huevos, el 25,5%. Por lo que, si se tuvieran en cuenta estos productos y otros muchos más que llevan varios meses en alza, la cesta de la compra para Navidad estaría todavía más encarecida.



A pesar de que el Índice de Precios al Consumo (IPC), publicado por el INE, ha cedido y se ha situado en noviembre en un 3,2% –su menor nivel desde agosto cuando fue de un 2,6%– el precio de los alimentos no para de crecer, y parece, que la rebaja del IVA a los alimentos básico, impuesta por el Gobierno a finales del 2022, no está logrando su objetivo de contención.

Estudio de mercado

elEconomista.es ha analizado las variaciones de un año para otro en los precios de diez productos clave para estas Navidades en seis ciudades. La tendencia de los alimentos estudiados ha sido a la alza, con incrementos generalizados en la lombarda, el jamón ibérico o las bebidas alcohólicas típicas de estas fechas, como son el cava Freixenet Carta Nevada y el vino Paternina Banda azul. No obstante, si se tienen en cuenta todos los mercados, el valor de la gamba blanca y de los langostinos ha caído en comparación con la primera semana de diciembre del año pasado.



Ahora bien, por mercados, los productos que más se han visto afectados por esta oleada han sido la lombarda, con un crecimiento del 233% en el mercado de Barcelona, pasando de valer 1,2 euros por kilo en 2022 a cuatro euros por kilo este año. Otro ejemplo de estos auges son el jamón ibérico, que ha subido un 112,5% en Valencia, o los langostinos cocidos en el mercado Maravillas (Madrid), con un incremento del 100,2%. Además, con un crecimiento del 83,3% está el turrón de Jijona del mercado de Triana (Sevilla), que en sólo un año ha duplicado su precio hasta superar los ocho euros por kilo.

Ausencia de productos

Al igual que hay alimentos que se han encarecido de un año para otro, también hay productos que, directamente, han desaparecido de la lista de la compra. Muchos pescaderos han optado, este año, por no ofrecer besugo, a no ser que sea por encargo, debido a su alto coste. De hecho, este producto, en diciembre de 2022, ya presentaba un precio medio que rondaba los 60 euros el kilo. Algo similar, ha ocurrido en el mercado de Valladolid con las gambas blancas.

El año pasado por estas fechas ya tenían un valor de 95 euros el kilo, mientras que este año, ni siquiera están entre la oferta del mercado. Una explicación para este fenómeno es que el pescado no se beneficia de la bajada del IVA, lo que ha provocado, según un estudio de Aecoc, que un 28% de los consumidores compre menos.



Asimismo, ante la caída de la ventas los vendedores están apostando por incluir más ofertas. De ahí, que haya alguna que otra caída en el valor de algunos productos. Por ejemplo, en el mercado de Valladolid, el precio de los langostinos ha caído un 73,6% o en el de Valencia, un 66,7%. En los mercados de Madrid y Barcelona, las gambas blancas han acaparado todas las ofertas con caídas del 25% y del 39,4% respectivamente. Otros productos que también han visto reducido su valor son los polvorones del mercado de Triana, que han pasado de 25 euros el kilo la primera semana de diciembre del año pasado a 14 euros el kilo, un 44% menos en tasa interanual.



Supermercados

Las cadenas de distribución alimentarias analizadas han sido Alcampo, Carrefour e Hipercor. En general, el valor medio de compra en los supermercados ha pasado de 155,5 euros en 2022 a 170,5 euros a principios de diciembre de este año. Esto supone un incremento total de la cesta de un 9,7%.



De los tres supermercados, Hipercor ha sido el que más ha encarecido sus productos. En concreto, un 20,4% . Esto es debido, sobre todo, al incremento del precio del jamón ibérico, que ronda ya los 100 euros por kilo (+39,3%) y de la botella de cava Freixenet Carta Nevada, con un valor de 7,93 euros (46,85%). Le sigue de cerca Carrefour, con un crecimiento de su cesta de Navidad del 7,7%. En el caso de la cadena francesa, los productos que más han subido de precio en esta primera semana de diciembre son la lombarda (+30,6%), el cordero (+28,1%) y los langostinos (15,2%). No obstante, no son los únicos alimentos que han incrementado su precio, pues las gambas y el jamón ibérico también lo han hecho.



Por último, la cesta de la compra de Alcampo ha caído un 0,2%. Sin embargo, la diferencia entre un año y otro es mínima, pues el valor total de la compra sigue siendo de 162 euros. En la cadena francesa, los productos que más se han encarecido son, nuevamente, la lombarda (+35,8%); el turrón de Jijona (+13%) y la botella Paternina Banda azul (+12,5%). Por otro lado, hay que destacar la caída del precio de las gambas, pasando de 37,9 euros por kilo la primera semana de diciembre del año pasado a 29,9 euros por kilo ahora, lo que supone un 21,1% menos en tasa interanual.

Perspectivas 2024

"El precio de los alimentos no va a bajar". Esa es la máxima en la que coinciden prácticamente todos los estamentos de la cadena. "Si la sequía lo permite, habrá desaceleración, pero nunca bajada", aseguran las principales organizaciones, que coinciden, en cualquier caso, que habrá que esperar a 2024 para ver una normalización. Y eso, siempre y cuando la sequía lo permita. Para la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab) una medida clave para poder contener el precio de los alimentos pasa igualmente por aumentar el número de productos a los que se rebaja el IVA.

Infomación elaborada por:

Estela López, Juan Ignacio Álvarez, Rafael Daniel, Ángel Álvarez, Maite Martínez y Juan Esteban Poveda