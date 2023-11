Enrique Tomás: "Queremos alcanzar los 1.000 millones de facturación en 2030"

El empresario badalonense, que tiene como aspiración poner nombre propio al jamón ibérico en todo el mundo, está multiplicando las alianzas para llevar sus productos a todos los canales de venta y a todos los rincones del planeta, mientras su facturación se duplica de un año a otro, y confía en acabar 2023 sobre los 180 millones. Actualmente cuenta con un centenar de tiendas en Europa y América, pero sus planes para vender jamón en todas sus versiones van mucho más allá.

Este año quiere duplicar la facturación, ¿Cómo van los planes para ampliar las instalaciones de la compañía?

Ahora estamos en Montigalà (Barcelona) y tenemos otra nave enfrente alquilada, además de logística en Parets del Vallès, pero necesitamos más espacio. Por eso estamos buscando otra nave más grande que sustituya a la pequeña. El problema es que nuestras instalaciones requieren inversión para adecuarlas y además hay que homologarlas, y las tramitaciones tardan. En la nave principal, que estrenamos en pandemia, todavía hay homologaciones que no tenemos, porque cada nuevo mercado tiene sus exigencias. Abrimos nuevos países y nos piden certificaciones, y es una locura, porque necesitamos más producción, pero cada cambio requiere de autorización.

Acaba de lanzar un caldo de pollo con jamón en alianza con Gallina Blanca; venden patatas chips sabor jamón con Frit Ravitz; esta Navidad habrá Turrón Vicens con jamón… ¿Hay límite a las alianzas con otras marcas?

Tenemos casi una decena en desarrollo, como panettone con jamón con una empresa de La Palma y aceitunas La Española rellenas de jamón. Como patrocinadores de los Latin Grammy en Sevilla haremos una presentación interna.

Están apostando por la internacionalización, con el local Enrique Tomás Experience en Miami, o los planes de abrir cinco locales en Japón...

Lo de Japón se está retrasando por burocracia, porque el socio máster franquicia ya pagó en 2020, aunque casi nos hacen un favor, porque cuando nos entran nuevos proyectos, debemos renunciar a otros, no tanto por la disponibilidad de producto, sino porque para nosotros el personal es esencial, y necesitamos un personal muy cualificado que lleva tiempo formar. Ahora estamos en América y Europa, y lo lógico es que eso sea nuestro punto fuerte, pero este verano hemos firmado un memorandum de entendimiento para abrir cinco locales en el aeropuerto chino de Shenzhen, y vamos a explorar todas las posibilidades del mercado chino de la mano de las hermanas Qi, afincadas en Barcelona y que tienen la consultora Puente China. Depende de lo que acabe fructificando, nuestros planes pueden cambiar mucho.

¿Cómo financian las inversiones?

Tenemos un ratio de apalancamiento bastante moderado porque, como empresa familiar, reinvertimos el 100% de los beneficios, y lo que nos falta lo financiamos con crédito. Si ganamos una peseta, normalmente el banco dice, vale, tú la metes y yo te pongo otra.

¿No quieren inversores externos?

No es que no queramos, es que no ha venido nadie que nos aporte lo que nosotros buscamos, que puede ser un socio que nos ayude a crecer, pero no un fondo que entre para salir. Eso no nos interesa en absoluto. Han venido todos y a todos les decimos lo mismo. Antes de dejar entrar a un socio que luego se irá, vendería la empresa.

Y tienen muchos planes, como llevar las máquinas de vending a más aeropuertos y otros lugares, desde el metro a estadios de fútbol...

Ya estamos en el metro de Madrid con una prueba piloto, y estamos a punto de entrar en el metro Barcelona. En la compañía tenemos identificados tres focos de crecimiento muy claros: todo lo que es viajes y transporte, desde gasolineras a aerolíneas; deporte, y música. Son realmente los tres momentos donde creemos que un bocadillo de jamón es necesario: cuando estás en ruta, cuando vas a un concierto o cuando vas a un evento deportivo. Y hay que pensar nuevas opciones de venta, porque hay gente que no se compra el bocadillo por no hacer la cola. Para eso hemos inventado el Tomasón, un producto que te lo puedes llevar en el bolso y lo podrías tener tres días y estará perfecto, incluso sabrá mejor, porque el jamón habrá impregnado el pan.

Como marca, también quiere ganar experiencia en los supermercados, ¿verdad?

En distribución ya estábamos en Plusfresc, y estamos a punto de firmar con Casa Ametller.

También han entrado en el sector hotelero…

Y estamos teniendo bastante éxito, tanto con locales dentro de hoteles como formando parte del bufet del desayuno o de la oferta del minibar. Tenemos varios proyectos en España para los próximos meses y también estamos negociando acuerdos en Latinoamérica.

¿Qué espera de 2024?

A nivel de facturación, creo que será el año del gran salto, casi volviendo a duplicar hasta los 350 millones, frente a los 180 de este año, porque el crecimiento no solo vendrá por las tiendas, sino por la venta de producto en otros lugares.

Me dice que su objetivo para 2030 es llegar a los 1.000 millones de facturación ¿cómo prevé conseguirlo?

Es mucho más difícil pasar de 1 a 10 millones de facturación que de 100 a 1.000 en siete años, que es el objetivo que tengo desde hace tiempo, porque cuando facturas uno, nadie te conoce y tienes todo por demostrar. Cuando facturas 100 millones ya confían en ti. Te mueves en otra liga. Haciendo un símil con el fútbol, cuando estás en segunda división, todo es igual de caro para el equipo, pero las televisiones no te pagan.

También afirma que lo importante no es tener mucho dinero, sino suficiente...

En los colegios debería haber una asignatura de relación con el dinero. Para mí el éxito es seguir vivo en el negocio y con ilusión. El dinero es malo en los dos extremos.

