Syra Coffee pone rumbo a las 80 cafeterías y ya mira al extranjero

Nacida hace ocho años en el barcelonés barrio de Gràcia, Syra Coffee es hoy uno de los principales exponentes de la revolución del café que viven las principales ciudades españolas. No hay semana en la que en Barcelona o Madrid no suba la persiana una nueva cafetería de especialidad. Y aunque a su fundador, Yassir Raïs, no le guste la palabra cadena, Syra es uno de los principales actores de esta tendencia. La compañía suma 43 tiendas alrededor del país, aspira a cerrar el año con medio centenar y el objetivo a medio plazo es alcanzar los 80 establecimientos. Luego la firma ya pone el foco en dar el salto a nivel internacional.

El empresario explica su plan para la compañía a elEconomista.es en el marco del Forum Coffee Festival, celebrado en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en el que participa como ponente. "Estamos inmersos en la cuarta ola del café. En la primera se llevó el café a cada casa, la segunda fue la que protagonizaron cadenas como Starbucks y Costa, la tercera surgió con las cafeterías de especialidad pequeñitas y la cuarta, en la que nosotros estamos entre medio, es cuando se va a democratizar esto, con precios más asequibles y una búsqueda de más recurrencia", señala el dirigente.

Así, gracias a su tamaño y a que controla la cadena desde el productor hasta el cliente final, Syra tiene entre ceja y ceja poder ofrecer precios más asequibles que buena parte del mercado. ¿Cuánto debe valer un café de especialidad? "Yo diría que el precio debe rondar los 2 euros el café con leche, 2,50 el café doble con leche. Con esto podemos pagar de manera justa al productor y no clavarle al cliente para que pueda seguir viniendo las veces que quiera", defiende.

Francia y Portugal son los dos mercados más atractivos para dar el salto internacional

Con esta estrategia pretende alcanzar "entre 50 y 55 tiendas" antes de acabar el año. En la hoja de ruta está dar el salto al extranjero, con Portugal y Francia como mercados prioritarios y la voluntad de intentarlo en 2024.

El foco eso sí es no salir de España hasta llenarla de sus cafeterías. "Consideramos que pueden caber entre 80 y 90 cafeterías", cifra. Y no solo en Barcelona y Madrid. También en ciudades como Bilbao, San Sebastián, Girona, Málaga, Sevilla o Valencia.

Syra Coffee plantea financiar la expansión a base de deuda y no vislumbra por el momento lanzar rondas de financiación. Raïs ronda el 50% del capital. "Tengo entre el 45% y el 55%", se limita a puntualizar. Comparte accionariado con nombres como Jordi Romero y Bernat Farrero, fundadores del unicornio Factorial; Oscar Pierre, fundador de Glovo; y el fondo Inveready. Tampoco piensan en crowdfundings, alternativas que han abierto empresas de la competencia como Good News y otras firmas del sector alimentario como las hamburgueserías Vicio.

A pesar de proyectar tal crecimiento, la organización está convencida de que ya será rentable en el primer trimestre de 2024. "Pudimos haberlo sido ya el año pasado, pero la estructura destinada al crecimiento hizo que no lo fuéramos", asegura.

Confía en alcanzarlo a pesar de la subida generalizada de los costes; no tanto del café de especialidad (+20%), que sube más lento que el comercial, sino en productos como la leche, la harina para la bollería y también los alquileres, pese a que sus cafeterías, centradas en el take away, son más pequeñas que los estándares habituales en el sector.

De este modo, Syra Coffee aspira a "entre duplicar y triplicar" su facturación en 2023. Según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Syra Coffee SL cerró el 2022 con unas ventas de 3,9 millones, más del doble que los 1,5 millones de 2021, y registró unas pérdidas de 667.400 euros, por encima de los 38.148 euros del ejercicio previo.