Condenan a Starbucks en EE UU por dificultar a sus empleados la creación de sindicatos

Un juez de la Junta Nacional de Relaciones Laborales de Estados Unidos ha condenado a la cadena de cafeterías Starbucks por sus intentos de impedir la creación de sindicatos entre sus trabajadores.

El caso combinaba 33 acusaciones de mala praxis en 21 cafeterías de la zona de Búfalo (Nueva York), donde varios empleados que formaron parte de una iniciativa nacional para sindicarse fueron amonestados o incluso perdieron su puesto de trabajo. La compañía mostró "indiferencia ante los derechos fundamentales de los empleados", aseguró el juez en su sentencia, emitida hoy y recogida por medios locales.

La orden obliga a la compañía a devolver su puesto de trabajo a siete trabajadores que, según el magistrado, fueron despedidos de manera inapropiada. También pide que Starbucks pague por la reducción de jornada que sufrieron otros empleados como represalia por su participación en las iniciativas para sindicarse, que comenzaron en 2021 y ganaron una gran atención mediática.

Starbucks deberá, además, emitir un mensaje en el que se comprometa a no perseguir los esfuerzos por sindicarse en el futuro y su director ejecutivo, Howard Schultz, tendrá que estar presente durante su lectura o emitir él mismo el mensaje. La popular empresa de cafeterías ha dado a entender en un comunicado, recogido por The New York Times, que apelará la decisión.

Schultz ha mostrado en varias ocasiones su rechazo a la creación de sindicatos y, al igual que los directivos de otras grandes compañías, sostiene que la sindicalización impide la comunicación directa entre la empresa y el trabajador.

En 2021, una campaña para crear sindicatos entre los trabajadores de Starbucks tuvo sus primeras victorias precisamente en Búfalo, tras lo que se han organizado al menos 280 sindicatos entre las más de 9.000 cafeterías de la compañía en Estados Unidos.

