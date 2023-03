Mercadona refuerza su liderazgo como mayor empleador de España

Mercadona consolida su posición de liderazgo como mayor empleador de España, sin tener en cuenta a las empresas multinacionales asentadas aquí. La cadena de supermercados ha logrado crear 2.200 nuevos puestos de trabajo en solo un año, lo que eleva su plantilla hasta un total de 95.500 trabajadores a cierre de 31 de diciembre de 2022 en el territorio nacional.

Esto supone un aumento general de un 2,4% más, ya que el año pasado tenía 93.300 trabajadores. El grupo dirigido por Juan Roig vuelve a encabezar así la lista de las empresas españolas que más puestos de trabajo crean, por delante de ACS y de El Corte Inglés, cuyos datos de 2022 aún no son públicos, pero que no podrán alcanzar a la cadena valenciana en ningún caso.

La cadena de supermercados valenciana sigue creciendo y es muy clara con sus propósitos. "La compañía no solo está inmersa en la creación de riqueza y bienestar, también lo está en la creación de empleo estable y de calidad", asegura en la última memoria anual del grupo.

Subida de sueldos

Mercadona ha garantizado el mantenimiento del poder adquisitivo de su plantilla con el anuncio de un incremento salarial en línea con la inflación, y en el último año ha repartido 405 millones de euros de sus beneficios en concepto de prima por objetivos, un 8% más que en 2021. En conjunto, si se suma también el negocio en Portugal, la empresa está a punto ya de superar la barrera de los 100.000 trabajadores.

