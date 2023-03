La DO Cava eleva un 15% las ventas, hasta casi 2.200 millones, tras un 2021 récord

La DO Cava registró en 2022 su segundo récord anual consecutivo con una facturación de 2.192 millones de euros, un 15% más respecto a los 1.905 millones de 2021, año en que estos espumosos ya marcaron su máximo histórico con la recuperación postpandemia.

La que es la tercera DO de espumosos del mundo en exportaciones tras el champagne y el prosecco vendió 249 millones de botellas el año pasado, un 4,58% más, y el 69% de las ventas fue fuera de España.

Alemania se mantiene como primer mercado consumidor de cava, seguido de Estados Unidos, Bélgica y Reino Unido. Suecia sube por primera vez al ranking de los cinco principales mercados mundiales, rebasando a Japón.

La DO Cava, que agrupa a 349 bodegas repartidas por diversas comunidades autónomas, también alcanzó en 2022 el valor más alto de su historia en expediciones, con un crecimiento del 0,69% hasta un volumen de 254 millones de botellas.

La apuesta de la DO Cava por nuevas referencias de calidad se traduce en un valor medio por botella creciente, sobre los 10 euros, según el presidente de la DO, Javier Pagés, y se refleja en que la categoría de Guarda Superior (de más de 18 meses de crianza en botella) sigue su trayectoria ascendente, con un crecimiento del 12,87% en ventas.

Entre las tendencias destacables de 2022 también se encuentra el Cava de Guarda Superior Gran Reserva (más de 30 meses), que crece un 10,06%, y el Cava de Guarda Superior Reserva, con un aumento del 13,29%.

Por su parte, el cava ecológico sigue en ascenso, con más de 32 millones de botellas producidas y etiquetadas, un 40,70% más respecto a 2021. El contrapunto dentro de la DO lo da el cava rosado, que tras años de crecimiento, en 2022 cayó un 3,69%.

Mercado interior

La DO Cava vendió 77 millones de botellas en España en 2022, un 13,15% más, y el canal que mayor repercusión ha presentado es el de hostelería, con un ascenso del 32,3% en valor y un 30,4% en volumen, mientras que el canal de alimentación, con un aumento del 10,5% en valor y 4,3% en volumen, sigue la tendencia al alza motivada por el regreso a la compra física.

Dentro de la categoría de los espumosos, en el canal alimentación, la categoría Cava destaca por ser la única que crece en volumen (Cava +4,3%, Champagne -12,9%, otros espumosos -8,7% y Granvas -4,7%), y la que más crece en valor (Cava +10,5%; Champagne - 9%; otros espumosos +2,1% y Granvas +0,7%).

El canal offline y online también destacan evolucionando de manera positiva en valor, con un 10,5% y 4,2% respectivamente, y un 8,8% y un 9,2% en volumen, según datos de la consultora NielsenIQ.

"No cabe" otra DO de espumosos

Pagés se ha mostrado contundente ante la reactivación de los contactos entre varias bodegas (que se escindieron de la DO Cava y están agrupadas ahora en Corpinnat y Classic Penedès) para crear una nueva DO de espumosos del Penedès, una idea que se remonta a años atrás.

"No conozco las negociaciones, pero lo he visto en los medios de comunicación, y debe ser una broma, porque crear una DO dentro de una DO en el mismo territorio y con el mismo método de elaboración no cabe", ha aseverado.

Ha insistido en que "lo bueno para el sector es ir juntos", y que intentar crear una nueva DO de espumosos en el Penedès es "inviable" y "no puede ser, y si es, será por decreto ley".

Por otro lado, la DO Cava ha recurrido la sentencia de finales de 2022 que avala que se pueda crear la subzona valenciana Cava de Requena, cuando ya existe una DO de vino que se denomina Utiel-Requena.

La DO Cava aduce que hay "colusión" entre ambas denominaciones de origen porque coinciden parcialmente en el nombre, y que ello crea "confusión" en el consumidor y también tendría afectaciones reputacionales para el cava si se produjese una crisis en la DO del vino.