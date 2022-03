La DO Cava alcanza los 2.000 millones de facturación en 2021, su mejor año

La Denominación de Origen (DO) Cava alcanzó los 2.000 millones de euros de facturación en 2021, con 238 millones de botellas vendidas, un 13,46% más que el ejercicio anterior y lo que supone su mejor año, según ha explicado a elEconomista su presidente, Javier Pagés, que ha atribuido este crecimiento a la diversificación territorial de la DO (que llega a más de 100 países) y al impulso de la demanda en "la gran mayoría de mercados".

A nivel de producción, la DO creció un 17,34% en 2021, alcanzado un volumen de expediciones de 252 millones de botellas, la mayor cifra de la historia, con un 71% de sus ventas dirigidas a los mercados internacionales, tras registrar un aumento del 11,34% el año pasado.

Los países que integran la Unión Europea asisten a un crecimiento del 3,16%, y los países terceros siguen creciendo con un 30,43%. El mercado de Alemania mantiene su posición como principal país de consumo (+4,23%), seguido de Estados Unidos (con un crecimiento del 40%), Bélgica (+11,56%), Reino Unido (-3,90%) y Japón (+7,94%). Destaca también el crecimiento en Austria (+65,54%), Brasil (+37,69%), y Polonia (+27,35%).

La comercialización del mercado interior se incrementa un 19,04%, alcanzando los 68,7 millones de botellas. El canal que mayor repercusión ha mostrado es el canal online, con un ascenso del 17,7% en valor y 19,3% en volumen, mientras que el canal de alimentación sigue la tendencia al alza con un aumento del 6,1% en valor y del 5,1% en volumen. El canal offline y hostelería también evolucionan de manera positiva en valor con un 5,9% y 5,3%, y un 4,9% y 2,3% en volumen respectivamente, según datos de NielsenIQ.

La apuesta de la D.O. por la ecología, la sostenibilidad y los cavas de mayor valor con largas crianzas obtienen unos crecimientos sin precedentes. Así, los cavas ecológicos crecen un 65,43% (el número de botellas producidas y etiquetadas superan ya las 22.797.356) y los de Guarda Superior (más de 18 meses de crianza) un 104,25%, representando un peso de 42,09% en el total de la categoría de cava ecológico.

Pagés lamenta la "oportunidad perdida" para sumar fuerzas por la escisión de algunas bodegas de alta gama, que en los últimos años han creado agrupaciones al margen de la DO Cava como Corpinnat y Classic Penedès: "En la DO Cava somos más de 350 bodegas y sumamos 38.000 hectáreas de viña. Como DO basada en el origen, en nuestras viñas y en las largas crianzas, tenemos una gran responsabilidad y una oportunidad única de dirigir el éxito incuestionable del cava hacia cotas aún más altas. Que haya bodegas que vayan por libre u asociadas desmarcándose de la DO para su propio beneficio, no debe impedir que los que defendemos desde siempre el territorio y alcanzado semejante logro, aspiremos aún a más, a ocupar una posición aún mayor dentro del escogido mundo de los espumosos de gran calidad y sin perder de vista que los grandes retos solo se consiguen unidos y con la participación plena del territorio y la generosidad de todos".

Perspectivas 2022

El año de 2022 es un año clave para la D.O. Cava donde se verán los primeros sellos de calidad bajo la nueva normativa con la indicación del origen y segmento de producto, en el marco del Plan Estratégico de segmentación y zonificación del Cava."Poner en marcha esta nueva normativa es un gran desafío y, al mismo tiempo, un gran logro de todos los asociados de la DO Cava", afirma Javier Pagés.

El presidente de la DO Cava (la DO española que más exporta) defiende que hay margen para seguir creciendo, dado que el vino espumoso de calidad en el mundo tiene tendencia al alza, pero evita marcar objetivos para este año dado el contexto económico: "Hay que ser muy cautos porque volvemos a vivir un entorno muy complejo, con la inflación disparada, que afecta a los costes de los elaboradores del cava y al bolsillo del consumidor, y con la inestabilidad vinculada a la guerra de Ucrania".

"Si esta situación perdura en el tiempo, lo hará muy difícil este año", reconoce, aunque sin perder el optimismo, ya que recuerda que hace un año también se presentaba un panorama complejo debido a la persistencia de la pandemia, y finalmente 2021 ha sido récord.