Just Eat y Getir unen fuerzas con un acuerdo en Europa que en breve llegará a España

La empresa pionera del sector de la comida a domicilio en nuestro país, Just Eat, y el especialista de entrega ultrarrápida Getir trasladarán en próximas fechas a España el acuerdo europeo por el que todos los productos que ofrece la firma turca pasarán a estar disponibles también a través de Just Eat.

Este acuerdo, anunciado por Just Eat Takeaway.com es fruto de una alianza a nivel europeo entre las dos empresas de entrega a domicilio y ha empezado a aplicarse esta semana en Alemania, donde Lieferando, filial local de Just Eat, ya permite adquirir cerca de 2.000 artículos disponibles en las tiendas Getir a través de su app y página web. En este primer piloto, las entregas de los productos corren a cargo de los propios repartidores de Getir.

Sin dar más detalles, la matriz de Just Eat recordaba en un comunicado que esta asociación se extenderá en las próximas semanas a otros mercados europeos como el de Reino Unido, España, Italia y Francia.

En España, la firma de comida a domicilio anunció ya el pasado mes de marzo su entrada en el negocio de la entrega ultrarrápida de productos para el hogar y alimentos en colaboración con la empresa alemana Gorillas, que poco después, en mayo, abandonaba España. En ese mismo mes, la empresa turca avanzaba que, tras su rápido crecimiento, despediría al 14% de los empleados de los nueve países donde tenía presencia.

La tecnológica desembarcó en España en septiembre de 2021 tras haber comprado unos meses antes a la start-up barcelonesa BLOK. Poco a poco ha ido viendo como desaparecían otros competidores como Dija, Gorillas o, más recientemente, Gopuff.

Mientras, Just Eat ha seguido aumentando su capacidad de entrega desde mercados municipales y comercios de proximidad a través de diferentes acuerdos como el alcanzado con Galp para el reparto de los productos disponibles en las tiendas de sus más de 600 estaciones de servicio. Ahora, queda por determinar la forma en que se materializará en nuestro país este acuerdo paneuropeo con Getir.

La pasada semana, tras dar a conocer el acuerdo, el director de operaciones interino de Just Eat Takeaway.com, Andrew Kenny, aseguraba: "La oferta de alimentación de Just Eat Takeaway.com no hace más que reforzarse y esta nueva asociación muestra nuestro compromiso de ampliarla aún más. Como uno de los marketplaces de comida más conocidos de Europa, nuestros clientes pueden acceder a todo, desde los platos de sus restaurantes favoritos, hasta productos básicos para el hogar y alimentos frescos".

Por su parte, el director general regional de Getir, Turancan Salur, declaraba: "Como pioneros en la entrega ultrarrápida de comestibles, hemos encontrado un socio fuerte en Just Eat Takeaway.com con su excelente posicionamiento en el mercado europeo. La cooperación de dos marcas internacionales fuertes es una situación en la que ambas partes salen ganando: Los clientes de Just Eat Takeaway.com pueden elegir entre una gama más amplia de productos de alimentación y de conveniencia. Al mismo tiempo, Getir se beneficiará del acceso a la gran base de consumidores y seguirá creciendo en toda Europa".