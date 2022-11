El Corte Inglés planea más cierres en centros de Madrid, Valladolid, Sevilla y Córdoba

El Corte Inglés ha acelerado su plan de reorganización comercial, que se completará previsiblemente con el cierre de nuevos centros en Madrid, Valladolid, Córdoba y Sevilla. En la capital de España, la compañía demolerá, en concreto, el centro comercial de Mendez Álvaro, abierto en 1992 y que dará ahora paso a dos edificios de oficinas de 27 plantas cada uno.

Con el respaldo de la propia empresa, titular de los terrenos, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado 28 de julio la modificación del Plan General para la creación del Área de Planeamiento Específico, más conocido como 'Nuevo Sur', que conlleva sustituir el centro comercial por edificios de oficinas.

Este cierre se produce después de que El Corte Inglés haya clausurado ya los centros comerciales de La Vaguada y Parquesur y después de que haya anunciado también su intención de dejar el centro de la calle Serrano 52, que será ocupado curiosamente por un Wow, la cadena lanzada por Dimas Gimeno, expresidente del gigante de los grandes almacenes.

En Valladolid, la empresa tiene también desde hace meses sobre la mesa el cierre del centro comercial en la calle Constitución y está negociando ya con una firma local la venta del espacio comercial. Según adelantó El Norte de Castilla, esta empresa se habría dirigido ya al Ayuntamiento de Valladolid para plantear el posible cambio del uso del inmueble.

Desde El Corte Inglés, explican, no obstante, que aún no hay ninguna decisión tomada y en el caso de que se cerrase la operación, según ha explicado José Antono Lobato, el director de Comunicación del grupo en Castilla y León, los 225 empleados pasarían a depender de El Corte Inglés del Paseo de Zorrilla y del Hipercor de Arroyo de la Encomienda. "Todos los puestos de trabajo de Valladolid están garantizados y nuestra plantilla no debe tener ningún temor", explicó.

Desinversiones en Andalucía

En Córdoba, aunque el grupo insiste también que no hay todavía una decisión tomada, tras la venta del antiguo centro de oportunidades de la calle Jesús y María, en pleno centro de la ciudad, en el eje Mezquita-Tendillas, el objetivo es cerrar también el centro de la avenida Ronda de los Tejares. Y en Sevilla se ha sacado igualmente al mercado la tienda de deportes de 4.700 metros cuadrados que el grupo tiene en plaza del Duque de la Victoria.

Estos cierres se suman a otros ya ejecutados también a lo largo de la geografía española en el marco del plan de reorganización comercial y saneamiento del negocio. Además de La Vaguada y Parquesur en Madrid; e Bilbao el grupo cerró así su tienda del número 20 de Gran Vía y en Valencia el de la céntrica calle Colón; en Burgos en La Moneda y la calle Vitoria; en Murcia en el centro comercial El Tiro y en Marbella en El Capricho, reconvertido ahora en oficinas, aunque se mantuvo un supermercado. Otros, como el del centro comercial Marineda, en La Coruña, cuyo cierre estuvo también sobre la mesa han acabado, sin embargo, reconvertidos en outlets.

Desinversión inmobiliaria

El pasado mes de abril el grupo sacó a la venta dos inmuebles en la Puerta del Sol de Madrid, el edificio de oficinas Torre Titania también en la capital y el inmueble de Portal de l'Angel en Barcelona con la finalidad de conseguir unos 550 millones de euros.

Y de momento, el mes pasado vendió ya este último por 200 millones a una joint venture de Redevco y uno de los fondos de Ares. El inmueble se encuentra a pocos metros del centro comercial de Plaza Catalunya, una de las cuatro tiendas más rentables del grupo en toda España.

El plan de reordenación permitirá al grupo consolidar la recuperación de su negocio tras lograr un beneficio neto de 120 millones de euros durante el último ejercicio (entre marzo de 2021 y febrero de este año). Retomó la senda de las ganancias tras anotarse unas pérdidas de 2.945 millones de euros un año antes debido al impacto de la crisis sanitaria por el Covid-19.