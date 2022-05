Los primeros 400 millones del Perte agroalimentario estarán en junio

Los primeros 400 millones de Perte destinado a modernizar la industria agroalimentaria estarán disponibles en junio. En total, se destinarán al sector 1.800 millones de euros.

La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha avanzado que a mediados de junio se convocará una línea para acompañar la modernización de la industria agroalimentaria, una estrategia que en una primera convocatoria estará dotada con 400 millones de euros con cargo a los 800 millones extra -hasta completar 1.800- del Perte agroalimentario anunciado la pasada semana por Pedro Sánchez.

Tras agradecer a la empresa Lactalis Nestlé su "confianza en España" y poner en valor el trabajo de los empleados de la marca con motivo del 50 aniversario de la fabricación del primer yogur de Nestlé en España, ha citado el Perte agroalimentario como una estrategia para "ofrecer una oportunidad histórica para fortalecer una industria agroalimentaria que es de las más importantes de este país y está contribuyendo al desarrollo económico".

Para Maroto, proyectos como el de Nestlé en Guadalajara son un magnífico ejemplo de la colaboración público-privada, afirmación tras la que ha mostrado su compromiso con la modernización de un sector como el lácteo que, según ha precisado, tiene una gran importancia en España.

La titular de Industria ha incidido en la labor de empresas como Lactalis Nestlé para conseguir que en plena pandemia "no faltaran" sus productos en los lineales de los supermercados.

"La razón del éxito de Nestlé es que busca formas de mejorar la salud de las personas", ha afirmado la ministra, exaltando que este extremo esté "en el centro de su modelo de negocio".

Citando a los yogures 'La Lechera', siempre comercializados en vidrio, son para la ministra un "ejemplo" del cuidado con el medioambiente.

Para Maroto "es importante decir que el sector lácteo es el segundo más importante en la industria agroalimentaria del país", y destaca por algo que "sitúa a España en la vanguardia, como es el reto demográfico".

Así, asegura que la cadena del sector lácteo "genera más de 60.000 empleos directos" conformando un sector "muy internacionalizado", como es el ejemplo de la planta de Marchamalo.

Ha concluido su intervención animando a todas las empresas del sector para que aprovechen la oportunidad que suponen todos estos proyectos, "única para contribuir a una industria más competitiva y sostenible", ha concluido.

Ejemplo de solidaridad

Por su lado, el alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, se ha referido a la labor desempeñada por industrias como Lactalis Nestlé durante la pandemia, con referencia concreta a las donaciones de más de 35.000 productos que realizó, algo que "es un ejemplo de solidaridad" y también "un orgullo para este alcalde".

Para Esteban, "es un verdadero honor haber crecido con estos productos", y ha recordado que han sido muchas las generaciones han pasado por esta planta. "Vamos a seguir dejándonos la piel para conseguir que los retos que tenéis como empresa tengan el mejor de los fines económicos y sociales", ha reseñado.

El regidor ha destacado la "garantía de servicio" de esta compañía, a la que ha puesto como "ejemplo de solidaridad" mostrando su orgullo por esta compañía con raíces en la localidad, poniéndose a disposición de las industrias que hay asentadas o se asienten en la localidad para ayudarles en lo que este ayuntamiento pueda.

La distribución se queda fuera

El presidente de Eroski, Agustín Markaide, ha criticado la exclusión de la distribución del Perte agroalimentario, por lo que no podrá optar a fondos europeos, algo que, ha advertido, "es peligroso" para la finalidad del Perte de transformar el sector .

Markaide ha intervenido en una jornada sobre el impacto de los fondos next generation en Euskadi, organizada en Bilbao por la Asociación para el Progreso de la Dirección, junto a Deloitte, en la que ha advertido de que en el sector de la distribución " lideraremos la transición alimentaria con o sin los fondos europeos".

Agustín Markaide ha recordado que los fondos europeos del Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) agroalimentario son 1.000 millones de euros, de los que se excluye expresamente a la distribución como solicitante de estas ayudas.

"Trabajamos en nuestros proyectos sin aportaciones de ese Perte; veremos si hay (dinero) de otros, como para las electrolineras, pero de los Pertes no esperamos nada, y es curioso porque transformar la cadena de valor sin tener en cuenta a la distribución, excluir al sector de ahí, es peligroso para las finalidades del Perte".

Un ejemplo que ha puesto Markaide: "En Eroski añadimos información sobre salud a nuestros productos, hace más de quince años incorporamos semáforo nutricional; ahora queremos hacer algo parecido con la huella de carbono, decirle al consumidor si el producto tiene más o menos, eso requiere transformaciones, y no hay un sistema único de información".

"Creo que serán los distribuidores los que abramos el camino, si nuestro rol no está considerado como relevante, tendremos recursos para hacerlo, no vamos a renunciar a nuestro papel por no tener fondos europeos", ha dicho.

Markaide también ha criticado la cantidad de dinero dedicada al Perte, que está detrás de la exclusión de la distribución: "no han puesto dinero suficiente y tienen que sacar a alguien, al que menor coste político tiene. Con mil millones para una cadena que tiene 30.000 empresas no llega para transformar el sector".

También ha advertido de que el Perte exige un mínimo de 40 millones de euros por cada proyecto para un sector en el que 29.000 empresas tienen menos de cincuenta empleados y, por tanto, no tienen volumen para aspirar a las subvenciones.

Markaide ha dado por perdido que se incluya a los distribuidores o hacer presión para que se les incluya: "hemos llorado entre nosotros", ha comentado.