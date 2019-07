Los nacionalismos dan por segura la repetición electoral

Eduardo Ortega Socorro Madrid

El bloqueo en el que se encuentran las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para que los morados apoyen la investidura de Pedro Sánchez ha provocado que el ambiente de repetición electoral coja forma en el Congreso. De hecho, los partidos nacionalistas dan por hecho que habrá nuevos comicios generales el 11 de noviembre.

Así lo ha reconocido Aitor Esteban, portavoz parlamentario del PNV, a la entrada de la Junta de Portavoces del Congreso. No cree que socialistas y Unidas Podemos vayan a poder reconducir las negociaciones. "El clima es complicado", ha reconocido, puesto que "ninguno quiere apartarse de sus posiciones".

Rémora

Con todo, ha lamentado que el de la repetición electoral sea un augurio factible, puesto que le parece que "es una rémora que no nos podemos permitir", aunque a "algunos les parezca normal". De hecho, le da igual si el Gobierno es de cooperación o de coalición. "Lo importante es que haya Gobierno de una vez". En este sentido, aunque los vascos todavía no han decidido el sentido de su voto, sí que ha asegurado que no se opondrán a la investidura de Sánchez.

No es este el caso de JxCat. Desde la formación independentista han asegurado que todavía no han tomado una decisión sobre su voto, aunque también han advertido que "no es alentador que compañeros nuestros estén en prisión", ha indicado Laura su portavoz, Laura Borrás. "Parece que Pedro Sánchez tiene muchísimas ganas de elecciones", ha opinado, dejando caer que este escenario cada vez está más claro, puesto que el presidente del Gobierno en funciones "tiene la responsabilidad de gobernar y parece que no quiere hacerlo". Por su parte, ERC ha declinado abordar esta cuestión hasta que se celebre su reunión con los socialistas de la tarde de este martes.

En cambio, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, es mucho más optimista. No se plantea la repetición electoral ha considerado que "hay tiempo para una investidura". Eso sí, para ello "Moncloa debe rectificar" y volver al diálogo con el gobierno de coalición sobre la mesa. Lo mismo dicen fuentes de los 'comunes': "Lamentamos que Sánchez haya roto unas negociaciones que no han empezado".

Visión desde la derecha

Desde la derecha, también tienen su propia visión de una potencial repetición electoral. "No estamos en un escenario de elecciones, no lo queremos ni lo pronosticamos", indican fuentes de Ciudadanos que, con todo, aseguran que "la presión, venga de donde venga, no va a determinar nuestro voto".

Por otro lado, en el Partido Popular cargan el propio Sánchez como el causante de la inestabilidad del país. "Muchas reuniones pero muy pocos esfuerzos", han afirmado fuentes 'populares'.