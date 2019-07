La marcha de Francisco de Torre descabeza el equipo económico de Albert Rivera

La marcha de Ciudadanos de Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y diputado nacional como número seis por Madrid, descabezará de manera definitiva el equipo económico de la formación liderada por Albert Rivera, quien en pocas semanas ha visto como abandonaba las siglas naranjas Toni Roldán, o como Luis Garicano –cerebro económico del partido– plantaba cara a la dirección nacional por no bajarse del 'no es no' a Pedro Sánchez.

La información saltaba este viernes, pese a que circulaba desde hace días por los corrillos políticos, afirmando que Francisco de la Torre está sopesando aparcar el proyecto de Rivera por el que ha logrado uno de los 57 escaños con los que cuenta Ciudadanos.

Fuentes próximas al todavía dirigente político insisten en que esta decisión no está madurada del todo, aunque su marcha sí será definitiva en el caso de que se convoquen nuevas elecciones generales en el mes de septiembre, una actuación que podrían emular otros compañeros de partido.

Según fuentes parlamentarias, el que fuera presidente de la Comisión de Presupuestos en la última legislatura de Rajoy y el en corto año de Gobierno de Pedro Sánchez, apuntan a que De la Torre ha consultado con la Agencia Tributaria, –su antiguo trabajo– la posibilidad de reincorporarse al cargo, lo que ha sido confirmado por la propia Agencia, incluso con mejora de escala profesional.

El malestar de De la Torre con la el núcleo ejecutivo de Cs ha venido a raíz del "desmantelamiento de gente y de producción de ideas" que se ha instalado en en el seno del partido naranja –comenta el círculo próximo al inspector de Hacienda– tras el 28-A, así como el empecinamiento de defender un no rotundo frente a Sánchez, "sin antes dar explicaciones, sin formular alternativas, y sin tan siquiera reunirse con él, para poder justificar que su 'no' está motivado en el caso de una nueva convocatoria electoral".

Este mismo círculo es el que señala a elEconomista que el dirigente ya había expresado su posición ante los órganos internos del partido, sin recibir respuesta. Una forma de pensar que compartirían otros miembros, pero que por miedo a quedarse sin nada han optado por callarse. A De la Torre le preocupa "la deriva" que de Cs –subrayan las fuentes consultadas–, y el hecho de haber descabezado al equipo económico, quien tampoco tiene una voz autorizada y reconocida para defender sus políticas económicas.