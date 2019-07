El ala dura de Vox levanta el veto a los gobiernos de Madrid y Murcia

Carmen Obregón Madrid

Tras una larguísima semana de sobresaltos para el Partido Popular y Ciudadanos, tanto en la Comunidad de Madrid como en la región de Murcia, este miércoles el diputado nacional y portavoz, Iván Espinosa de los Monteros -en representación del ala más ortodoxa de Vox- se refirió al discurso de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, y al de Ignacio Aguado, remarcando que le habían gustado, y por primera vez "veía motivos para la esperanza en la Comunidad de Madrid". "Ojalá se confirme! Ese es el camino", remataba así en el tuit publicado.

De este modo, Espinosa de los Monteros, marido de Rocío Monasterio, líder de Vox en la Comunidad de Madrid, levantaba este miércoles el veto a jornadas de retirados 'noes', subrayando una posición contraria a la fórmula de Gobierno PP-Cs en la región madrileña.

El tándem Espinosa de los Monteros-Monasterio ha reprobado la política educativa del actual Gobierno de la Puerta del Sol, afirmando en campaña que la Comunidad de Madrid permite que se den cursos los niños en los que se defiende la zoofília como una opción sexual. Este matrimonio ha reprobado las políticas a favor de las entidades LGTBI; ha pedido eliminar y bajar impuestos, ha exigido auditorías contra determinado tipo de subvenciones, aunque las mayores críticas vinieron inicialmente del hecho de no poder formar parte de un futuro Gobierno Díaz Ayuso-Aguado.

Pero la sesión de este miércoles en la Asamblea, y tras escuchar el discurso de Díaz Ayuso -justo un día después de celebrar una corta reunión a tres, con PP y Ciudadanos-, ha cambiado el aire de la negociación, que parece tomar otra dirección, al menos por parte de Vox.

Tanto es así que, es Monasterio quien dice a Ignacio Aguado (Cs), "que sería mejor que apostáramos a hablar juntos en vez de poner cordones sanitarios. Le reitero mi disposición a seguir viéndonos y estoy segura de que podremos alcanzar un acuerdo que mejore la vida de los madrileños", señala.

Pero Cs no está ahora en la misma disposición que el nuevo talante de Vox. Aguado no comparte los juegos dialécticos de Vox en la Comunidad de Madrid, sobre todo tras la reunión del martes. Y por eso mantiene que no se presta a negociar el documento cerrado con el PP.

En este ring de desavenencias, Isabel Díaz ha vuelto a tender la mano a Vox y a Cs, apelando al entendimiento entra las tres fuerzas para que "Madrid siga siendo la región más libre de España, donde se pagan menos impuestos y se disfrutan de los mejores servicios públicos, o donde las familias eligen en libertad la educación para sus hijos".

En ese marco, el PP sostiene la necesidad de una mesa de diálogo a tres con más propuestas consensuadas. No obstante, fuentes del Partido Popular también tienen la impresión de que el cariz de las negociaciones puede tornar y concluir en una investidura que podría venir en breve.

El "empeño" del equipo de Abascal

Mientras en la Comunidad de Madrid Vox afloja tensiones y empieza a ver "motivos para la esperanza", en Murcia, las tres fuerzas políticas también experimentan "avances importantes". De momento han desbloqueado la esperpéntica situación de la pasada semana, en la que Vox votó en el mismo sentido que el Partido Socialista y Podemos.

Este miércoles, PP, Cs y Vox se reunían en el Parlamento murciano. Luis Gestoso, en nombre de la formación de Santiago Abascal, señalaba el empeño que va a poner su partido para solucionar las diferencias, y propiciar un Gobierno de PP-Cs, una situación que, según fuentes populares, podría tener lugar la próxima semana.