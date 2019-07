ERC, PNV y EH Bildu: tres bazas para la investidura a Sánchez que no ven problema en Podemos

ERC, PNV y EH Bildu son parte de las bancadas nacionalistas e independentistas del Congreso de los Diputados del que Pedro Sánchez buscará el favor el próximo 22 de abril, cuando abra el debate de investidura al que se presenta como candidato a la presidencia del Gobierno. El poder de esos grupos reside en la capacidad de bloquear o facilitar que los trámites se queden o salgan adelante en el hemiciclo en base al caso que se haga a las peticiones para las Comunidades a las que representan. Con el reloj ya en marcha, las tres formaciones han aprovechado para recordar al candidato socialista que están ahí pero no a cambio de nada.

El partido republicano catalán quiere diálogo, que se escuchen sus reivindicaciones y que se respete el sentir independentista. La anterior legislatura se cerró con las relaciones congeladas entre el Gobierno y ERC después de un año de tensión que acabó en ruptura. "Seguiremos hasta el último minuto con la mano extendida", ha dicho este jueves Teresa Jordà, consellera de Agricultura de la Generalitat que en una entrevista en TV3 ha aprovechado para recordar que Sánchez no les ha llamado. "La mano extendida no tiene sentido si no hay nadie en el otro lado", ha matizado poco después.

Sus declaraciones recogen las dudas sobre qué pasará finalmente, si Sánchez sacará adelante la investidura o si habrá repetición electoral. Para lo primero, su condición es clara: "Si quiere hacer elecciones, hará elecciones. Si quiere formar Gobierno, debe dialogar. Y no lo ha hecho".

En el caso del PNV, la línea roja está en la "no invasión" de las competencias vascas. Les da igual -ha asegurado hoy el diputado Iñigo Iturrate- si hay Gobierno de coalición con Podemos o si Sánchez lo consigue en solitario; su apoyo en la investidura, sin vetos a nadie, depende de que el Ejecutivo que se promueva un Ejecutivo "no tenga en su programa electoral la invasión de competencias", "ni tampoco poner en riesgo la estabilidad y el desarrollo económico" de Euskadi y de su autogobierno, ha reconocido en Onda Vasca.

Con EH Bildu, Sánchez no ha abierto el diálogo. La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha avanzado en Euskadi Irratia que tiene "el teléfono en la mano por si llama" el presidente del Gobierno en funciones, a quien acusa de "hipocresía" por negarse a incluirles en la ronda de contactos mientras el PSOE "ha negociado y acordado" con la coalición soberanista "en muchos lugares".

Sin embargo, la puerta no está cerrada. Según ha recordado Iriarte, EH Bildu acordará con ERC la postura que vaya a tomar -aunque "antes tendremos que ver qué pasos se dan"- y actuará con responsabilidad, abriéndose a facilitar la investidura. "Si actúan con responsabilidad y de verdad vemos que lo que ofrece el PSOE es otra cosa, entonces comenzaremos a reflexionar y, como ya dijimos, no bloquear", ha asegurado.