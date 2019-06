El 'pacto secreto' entre PP y Vox por el Ayuntamiento de Madrid desata la pugna entre ambos por las concejalías

Vox cortó de golpe este lunes las negociaciones con el PP para conformar una alternativa con Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. La razón: Vox aduce que el PP les prometió concejalías de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid y los 'populares', con Ciudadanos vigilando de cerca, sólo parece dispuesto a darles por el momento presidencias de juntas de distrito.

La solución a este entuerto la tiene el documento secreto que el pasado viernes por la noche rubricaron ambas formaciones. Los 'populares' hacían firmar a Vox y ataban la investidura al día siguiente de José Luis Martínez Almeida como alcalde de Madrid. En el marco de este acuerdo se pactaba de forma informal que el documento no se haría público hasta que acabasen las negociaciones relativas al reparto de cargos.

Ahora cada una de las partes interpreta de forma distinta un documento que sólo ellos conocen y que Vox amenaza con hacer público antes de tiempo. Almeida, por su parte, ha abogado por no sacar el documento a la luz todavía y pide más tiempo para negociar. Concretamente, ha asegurado que el acuerdo contempla que los partidos se dan 20 días para conversar y sólo han transcurrido dos. Igualmente, ha pedido a Vox no vincular el reparto del Ayuntamiento de Madrid a la negociación por la Comunidad.

En medio de este pulso, la diputada y vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha admitido este martes que en el acuerdo con Vox para el Ayuntamiento de Madrid "figuran concejalías", asegurando que ahora toca "aclarar" el pacto en el Consistorio y continuar con las negociaciones en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

"En el acuerdo y lo hemos dicho todos, lo que se conoce por parte de todos, sí que figuran concejalías", ha señalado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press. "Eso es lo que hay que precisar, cuáles y cómo, pero creo que es bueno para todos", ha indicado Gamarra, que no ha arrojado luz sobre si esas concejalías son de gobierno o las relativas a juntas de distrito.

Por su parte, la candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha amenazado en una entrevista en Onda Madrid recogida por EFE con "enseñar" el acuerdo suscrito con Almeida por el Ayuntamiento de Madrid en caso de que este no cumpla el acuerdo suscrito.

Monasterio asegura que Almeida garantizó a Vox "concejalías, direcciones de entes públicos, y presupuesto proporcional a sus escaños"

Rocío Monasterio ha reiterado que el PP firmó con su partido que a cambio de sus votos para Almeida se le darían a Vox "concejalías, direcciones de entes públicos, y presupuesto proporcional a sus escaños". Un acuerdo marco que, asegura, también tiene ella firmado con Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a presidir la región.

"Pedimos que se cumpla" lo establecido en el acuerdo, ha dicho Monasterio, quien ha asegurado que ella misma estuvo presente en el momento de la firma y que hubiera sido más fácil la negociación -no habría hecho falta alargar las conversaciones hasta la madrugada del viernes pasado- de no haber estado negociando las concejalías. Monasterio, además, ha llegado a amenazar hoy con pasar a la oposición en la Asamblea de Madrid y no votar a PP y Ciudadanos si no se revierte la situación en el consistorio de la capital.

Ante el hecho de que PP y Ciudadanos ya se han repartido áreas de gobierno (cinco y cuatro respectivamente) y parece difícil que cedan alguna de ellas a Vox, Monasterio ha deslizado que una posibilidad para la entrada de Vox en ese Ejecutivo municipal de facto es la creación de nuevas concejalías.

En las últimas horas Ciudadanos no ha dejado de repetir que las presidencias de juntas de distrito no se pueden considerar puestos del gobierno municipal equivalentes a las áreas que se han repartido el PP y la formación 'naranja'. Por el contrario, Almeida defiende que ser concejal-presidente de un distrito conlleva funciones ejecutivas.