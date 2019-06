Sánchez irá a la investidura "en breve" aunque no tenga suficientes apoyos

Eduardo Ortega Socorro Madrid

El PSOE ha insistido en que Pedro Sánchez se presentará a la investidura aunque no tenga garantizados los apoyos para que prospere. Así lo ha indicado José Luis Ábalos, número tres de los socialistas, quien ha concretado que los votos a favor "se verán entonces", durante la propia sesión de investidura.

"No queremos que haya nuevas elecciones", ha afirmado el también ministro de Fomento en funciones. "Hemos ganado las elecciones con diferencia del segundo partido, y del tercero y del cuarto. Queremos que se respete lo que se ha votado en las urnas. Si hubiera otra posibilidad, si nuestro candidato renunciara a la investidura... Pero este no es el caso. Y hay una voluntad de hacerlo con un proyecto autónomo y no hay voluntad de conformar algo alternativo".

Preguntado sobre si habría cerrados acuerdos para el debate de investidura, que espera que se celebre "en breve y pronto" aunque sin concretar fecha, Ábalos le ha restado importancia a esta cuestión y ha asegurado que Sánchez se presentará con y sin apoyos, incluidos los votos de Unidas Podemos. Esto ha sido corroborado por fuentes de Ferraz, que niegan que el candidato vaya a decidir dilatar el proceso si no tiene suficientes respaldos. "Ni siquiera vamos a entrar en una espiral de condicionar esta investidura", ha anunciado.

Negociaciones

Respecto a la marcha de las negociaciones, el secretario de Organización socialista reconoció desconocer cuál sería la decisión final de ERC, que la semana pasada abrió la puerta a apoyar a Sánchez. En cualquier caso, ha matizado también que "No pretendemos ningún cheque en blanco. Tratamos una serie de temas con PNV y Compromís", aunque también ha reconocido que "con el Partido Regionalista de Cantábrica todo va mucho más rápido".

Por otro lado, ha mandado un claro mensaje a Unidas Podemos: "Le hemos ofrecido una agenda social para su desarrollo y una fórmula de cooperación en el gobierno y que hay que desarrollar". Pero ha matizado: "Un gobierno cooperativo no significa un gobierno de coalición".

Así mismo, ha apelado al PP y a su abstención, más que a Ciudadanos, para poner en marcha el Gobierno. "Tiene experiencia de Gobierno y sabe muy bien lo que tuvimos que hacer", refiriéndose a cuando los socialistas se abstuvieron para posibilitar la investidura de Mariano Rajoy en 2016.

La ruptura de Ciudadanos con Valls

La noticia de la ruptura entre Manuel Valls y Ciudadanos no le ha gustado a Ábalos. Preguntado por esta cuestión, ha cargado contra la formación naranja: "Lo que tiene que hacer Albert Rivera es integrarse en el PP. Valls ha intentado salvar lo fundamental de su oferta: que el independentismo no llegue a Barcelona", algo que logró al dar, con sus tres votos, el Ayuntamiento de la Ciudad Condal a los Comunidad de Ada Colau. "No se puede entender que el que fue el gran fichaje en su momento acabe así. ¿Esta es la deriva que está tomando el proyecto de Ciudadanos?", se ha preguntado.

En este sentido, ha recordado que toda la estrategia política de Ciudadanos en las últimas semanas, también en los municipios, ha estado destinada a perjudicar al PSOE, incluso con pacto con Vox, "algo que no solo nos sorprende a nosotros, sino también a varios de sus fundadores y al resto de Europa. Ha desorientado a sus propias bases y tiene perplejos a los españoles. No acabamos de entender la fijación de Rivera contra el PSOE".