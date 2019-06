Ciudadanos rompe con Valls en Barcelona por haberle dado sus votos a Colau

La dirección nacional de Ciudadanos ha decidido romper con Manuel Valls tras haberle dado el candidato a la Alcaldía de Barcelona por BCN pel Canvi-Ciutadans sus votos a Ada Colau para que ésta siga al frente del consistorio y frenar así la llegada del independentismo al poder tras la exigua victoria de Ernest Maragall (ERC) el pasado 26 de mayo.

Así lo ha confirmado la portavoz de la Ejecutiva del partido 'naranja', Inés Arrimadas, tras la reunión celebrada hoy. Arrimadas ha justificado esta decisión en que apoyar a Colau supone lo mismo que apoyar a Maragall y ha confirmado que Ciudadanos separa a sus tres concejales integrados en la lista de Valls.

En la votación de este domingo en el Ayuntamiento de Barcelona, Valls y dos de sus concejales independientes votaron a favor de Colau, mientras que los otros tres de los seis que han obtenido representación (los tres de Ciudadanos) no votaron a la candidata de BComú.

Giro de Ciudadanos en 24 horas

La decisión llega, asimismo, después de que la propia Arrimadas sostuviera este domingo en laSexta que, pese a ser una "equivocación" el movimiento de Valls, no habría ruptura con el ex primer ministro francés: "(Nuestro acuerdo) no está roto... "Tenemos mucho más en común para las medidas que se tienen que tomar en Barcelona. Nos quedan cuatro años de trabajo".

También ayer el líder de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, aseguraba que el partido iba a seguir trabajando con Valls pese a su voto a Colau: "Compartimos valores, compartimos programa y estamos dispuestos a colaborar".

La determinación de Valls de votar por Colau anticipaba una colisión con Ciudadanos, que no compartía este planteamiento. Las tiranteces entre el candidato en Barcelona y el partido han alcanzado su punto máximo tras este apoyo a Colau después de meses en los que Valls no ha dejado de criticar la aquiescencia de la dirección 'naranja' con Vox en los pactos con el PP en los que también aparecía el partido de Santiago Abascal.