Cayetana Álvarez de Toledo será número uno del PP por Barcelona el 28-A

Mario Becedas Madrid

La exdiputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo encabezará la lista del partido por Barcelona en las próximas elecciones generales del 28 de abril. En pleno goteo de candidatos de la formación para la cita electoral, Casado recupera en una circunscripción difícil para el PP a una de las primeras dirigentes que rompió públicamente con Mariano Rajoy.

Todo apunta a que en la contienda electoral la elegida por Génova se batirá a una rival de altura como Inés Arrimadas, virtual candidata de Ciudadanos al Congreso por esa misma circunscripción. Su férrea defensa de la unidad de España y su combate con dureza del independentismo han favorecido que sea la apuesta del PP.

Diputada en el Congreso desde 2008 hasta 2015, antes de las generales de ese año Álvarez de Toledo anunció públicamente en un artículo periodística que declinaba presentarse de nuevo por notorios desacuerdos con la línea política mantenida por Rajoy.

Pese a esta ruptura, en verano de 2018 admitió que seguía teniendo el carnet del PP, reconociendo, no obstante, que ha llegado a votar a Ciudadanos y que le gustaría que ambos partidos se fusionaran. En los últimos meses no ha tenido las mejores opiniones sobre Vox, especialmente por su posición crítica con la Unión Europea.

Portavoz de Libres e Iguales y patrona de la Fundación FAES, vinculada al expresidente José María Aznar, Álvarez de Toledo es también conocida por su trayectoria en los medios de comunicación. Ha trabajado en varias etapas en el diario El Mundo y es una habitual de las tertulias radiofónicas.

Aunque ya no ostentaba cargo político, su nombró cobró relevancia durante una polémica protagonizada en la Cabalgata de Reyes de Madrid en 2016. Todo a raíz de un tuit suyo contra la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena: "Mi hija de 6 años: "Mamá, el traje de Gaspar no es de verdad." No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena. Jamás".

La designación de Álvarez de Toledo despeja todas las dudas en torno a quién encabezará la lista por Barcelona después de que la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, haya sonado con fuerza para el puesto.

Goteo de cabezas de lista

El nombre de Álvarez de Toledo se ha conocido en una jornada en la que el PP ha ido soltando poco a poco el nombre de sus cabezas de lista en las papeletas para el Congreso. Hace tan sólo 24 horas se supo que el periodista Pablo Montesinos iba a ser el número uno por Málaga.

Este viernes se ha conocido que Juan José Cortés, padre de la niña asesinada Mariluz, será el cabeza de cartel por Huelva, provincia por la que en 2016 se presentó la exministra Fátima Báñez, que ha decidido dejar la política como otros apoyos de Sáenz de Santamaría en el PP y pasarse a la empresa privada.

Otros cabezas de lista que se han conocido en las últimas horas son: Teodoro García Egea (Murcia), Javier Maroto (Álava), Teresa Jiménez Becerril (Sevilla), Belén Hoyo (Valencia), Cuca Gamarra (La Rioja) e Isabel Blanco (Zamora). Esta última elección deja fuera del número uno por la provincia castellanoleonesa a Fernando Martínez Maillo, coordinador general del PP con Rajoy.