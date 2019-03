Villacís afirma que el modelo andaluz es exportable a Madrid

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ya candidata del partido a la Alcaldía, cree que el modelo andaluz es "exportable a Madrid", define a Vox como un partido "ultraconservador" sin emplear "etiquetas de izquierda o derecha" y apunta a que la "suma natural" es con el PP.

En una entrevista con el diario El Mundo, la edil contesta a la pregunta de si se sentiría cómoda pactando con la ultraderecha que podrán el programa por delante.

"Es evidente que la suma más natural es con el PP, por la continuidad de las políticas que hemos desarrollado ambos en la oposición. Al PSOE le he visto muy diluido, como una facción más de Ahora Madrid. En este caso, en el que es necesario un cambio para Madrid porque es evidente que el populismo como estrategia no ha funcionado, y en el que nosotros somos la alternativa, la suma lógica es con el PP", matiza.

También asegura que "no va a haber ninguna medida de ultraderecha en el programa. No se va a ir el Orgullo Gay a la Casa de Campo". Villacís tiene claro que el modelo de Andalucía "es perfectamente exportable a Madrid porque a la gente se le ha explicado para qué se ha pactado y en torno a qué".

Villacís se define "liberal en lo económico pero también en lo civil, en lo social, en el ámbito de los derechos y libertades individuales". "Yo creo el Orgullo Gay y la unión igualitaria son avances sociales y tenemos que vigilarlos mucho para no volver atrás", ha apuntado.

Sánchez "ha sobrepasado líneas rojas"

En cuanto al PSOE, la candidata ha señalado que Cs ha marcado "distancias a nivel nacional porque el sanchismo había sobrepasado unas líneas rojas". "No se pueden cambiar cromos con la soberanía nacional. Pero la política local es distinta y hay que ver qué PSOE va a presentarse. Es prematuro hablar de pactos en este momento pero la prioridad es que el populismo no siga gobernando porque ha sido nefasto", ha indicado.

Sobre su participación en la manifestación de Colón, la concejala aclara que se manifestó "con las 200.000 personas que acudieron". "No estoy de acuerdo con Vox. Yo creo en la unión igualitaria. El hecho de formar parte de un escenario en el que se estaba reivindicando la unión de España no significa que estemos de acuerdo en todo", ha argumentado.

Repensaría Madrid Central

Sobre política local, Villacís adelanta que no revertiría Madrid Central pero plantearían "una suspensión para mejorarlo". "Es una medida que puede tener cosas beneficiosas pero necesita otra estrategia. Sí permitiría la movilidad este-oeste, creo que la Gran Vía hay que reabrirla. Y en vez de por áreas de prioridad residencial optaría por peatonalizaciones determinadas, que para el comercio es mucho mejor. A diferencia de este gobierno, cuyo Madrid ha sido exclusivista y excluyente, vamos a hacer un Madrid de barrios", ha contestado.

En cuanto a la sociedad patrimonial, la edil ha explicado que vendió sus participaciones en 2009, seis años antes de entrar en política. "Se hace una escritura pública, lo que corresponde. El cese de administrador es un acto que no hay una fecha para inscribirlo, simplemente cesas y, desde entonces, no he intervenido para nada en la sociedad, no hay ninguna irregularidad. Cuando vi que seguía dada de alta lo corregí en 24 horas. Tanto es así que ni siquiera el Ayuntamiento ve materia punible por la que sancionarme. Se ha hecho todo legal", zanja.