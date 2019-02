Casado aboga por restringir el aborto para poder pagar mejor las pensiones del futuro

El presidente del PP, Pablo Casado, se ha mostrado partidario de derogar la actual ley del aborto de plazos, aprobada en el 2010, y volver a la de supuestos aprobada en 1985 por el Gobierno de Felipe González, que cree que era "de consenso" y que "no había ninguna necesidad de cambiar".

En una entrevista con EFE, Casado ha dicho que más que hacer modificaciones en la actual ley la cambiaría entera, ya que la derogaría y volvería a la ley que cree que tenía cohesión social y que, aunque fue aprobada por un Gobierno socialista, después respetó el de José María Aznar.

La ley de 1985 despenalizó el aborto en los supuestos de violación, riesgo para la salud física y psíquica de la madre y malformación en el feto, mientras que la del 2010, en vigor, permite el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación.

A juicio de Casado, la izquierda, con su "estrategia divisiva", cambió la ley del aborto porque, dado que no podían legislar y gestionar la economía, se dedicaron a "dividir" a los españoles en cuestiones como memoria histórica, aborto, eutanasia.

Por el contrario, el PP apuesta por una cultura "progresista" a favor de la vida, además porque España es un país con un "invierno demográfico" que pone en riesgo el sistema de pensiones, así como el sistema de salud, y de prestaciones públicas, ha advertido.

"Creo que tenemos que hacer un análisis de qué sociedad estamos construyendo y, sobre todo, que eso a la izquierda se le da muy mal, si queremos financiar las pensiones y la salud debemos pensar en como tener más niños y no en cómo los abortamos", ha afirmado a este respecto.

En todo caso, Casado ha considerado que en España sería mejor dejar de preguntar por la ley del aborto y empezar a hacerlo por ayudas a la maternidad, a la conciliación, a la emancipación, a la vivienda, o ayudas fiscales para tener niños.

Porque el día de mañana, cuando se vea en que queda el sistema de pensiones y el sistema de salud, entonces "algunos que nos llaman tan protectores de la cultura de la vida empiezan a pensar que teníamos razón", ha concluido.

Casado ha puntualizado que la ley que propuso el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, y por la que finalmente dimitió, es una normativa que "iba más allá" de volver a la de 1985, por lo que aunque esta propuesta cuenta con su "respeto" no es equiparable a lo que plantearía ahora el PP.

Casado: "No aceptamos esa colectivización que dice que las mujeres son víctimas por serlo y los hombres agresores por serlo"

Respecto de la violencia machista, el dirigente conservador ha rechazado políticas que "defiendan a todas las mujeres o que intenten criminalizar a todos los hombres".

"No aceptamos esa colectivización que dice que las mujeres son víctimas por serlo y los hombres agresores por serlo", señala Casado, quien se define como feminista si el feminismo es defender y respetar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

En su opinión, "no hay que tratar de políticas de mujeres", sino ver a las mujeres que tienen problemas, "no por el hecho de serlo, sino por su circunstancia particular". "Es compatible -señala Pablo Casado- una defensa sin fisuras de la lucha contra esta lacra social sin necesidad de criminalizar al hombre por serlo o victimizar a la mujer por serlo".

Críticas de PSOE y Podemos

La portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso de los Diputados, Ángeles Álvarez, ha acusado al PP de "poner "poner en peligro la salud de las mujeres" si cambia la actual ley del aborto.

En declaraciones a los medios, Álvarez ha dicho que "cuando he visto las declaraciones del señor Casado he pensado que no es que estén tirados el monte, no, están en lo más profundo de la caverna. Pretender que haya más niños a costa de una ley más restrictiva, que lo único que hace es garantizar la interrupción del embarazo con garantías sanitarias, es poner en peligro la salud de las mujeres".

La diputada de Podemos Ángela Rodríguez, a su vez, ha tildado de "irresponsabilidad" las declaraciones de Casado. Rodríguez ha pedido al presidente del PP que "se informe y no se base en bulos y mentiras" cuando hable de la interrupción voluntaria del embarazo y le recordó que "el aborto es un derecho" y que si quiere que aumente la natalidad para poder pagar las pensiones, que cambien las políticas sociales que históricamente ha practicado el PP cuando gobierna.

Por su parte, las feministas del 8-M han respondido al líder del PP que "las mujeres no somos paridoras de obreros", porque "si queremos financiar las pensiones y la salud debemos pensar en como tener más niños y no en como los abortamos".