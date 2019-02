Casado asegura que en Cataluña se ha instalado "la agenda de ETA" y pide utilizar el 26 de mayo para echar a Sánchez

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este jueves que el independentismo ha instalado en Cataluña "la agenda de ETA" y, aunque siguen sin descartar una moción de censura contra Pedro Sánchez, ha pedido de momento utilizar las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo para presionar al líder socialista y echarle de Moncloa.

En una entrevista concedida a EFE, Casado se ha mostrado contundente a la hora de abordar la situación catalana y ser preguntado por el "relator" que el Gobierno socialista sopesa para el diálogo con el independentismo: "La agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA, es decir la agenda del nacionalismo que se alía con la izquierda acomplejada y apaciguada".

"Es la gran falacia de la izquierda nacional, el intentar ver la Transición como un pacto que se cerró en falso. Por tanto, que ahora mismo la izquierda de Sánchez, como la de Zapatero, intenten reescribir la Transición, cediendo a los nacionalistas, antes a los etarras, ahora a los borrokas catalanes, es un error histórico", ha añadido un Casado que ayer contactó con Ciudadanos y Vox para coordinar manifestaciones este domingo en contra de Sánchez y sus negociaciones con el soberanismo catalán.

"Lo que estamos viendo, es que en las puertas del Parlament hay niñatos diciendo 'visca Terra Lliure', una organización terrorista con 200 atentados a sus espaldas", ha puesto como ejemplo Casado de la situación que vive Cataluña a la vez que ha pedido una aplicación permanente del artículo 155 de la Constitución: "En Cataluña, por desgracia y por culpa de lo que está haciendo este Gobierno, no hay alternativa a aplicar el artículo 155, eso sí duradero, no como impuso Ciudadanos que era solo para convocar elecciones, y un 155 con un ámbito competencial extenso no como impuso el PSOE sin entrar en interior, educación, y en medios de comunicación".

En su diatriba contra Sánchez, acrecentada estos días, Casado ha llamado en una entrevista en esRadio recogida por Europa Press a aprovechar el 26 de mayo para "hacer una moción de censura democrática en las urnas a este Gobierno". "No descartamos absolutamente nada", ha declarado Casado al ser preguntado si se plantea una moción de censura como tal, aunque ha recordado que Ciudadanos ha rechazado ya este mecanismo.

A su entender, hay que poner ahora "las cosas en sus justos términos" porque "lo primero ahora mismo es la movilización ciudadana" en la calle y está a la espera de conocer "cuál es la respuesta" de la gente en la calle. Además, ha añadido que hay que ver cómo transcurre el juicio del procés -arranca la próxima semana en el Tribunal Supremo-, en el que no caben "equidistancias". "La España que ha arrodillado Sánchez la tenemos que poner en pie y en marcha", ha exclamado.

Los mediadores de Aznar y Rajoy

Desde el PSOE se han mostrado muy críticos con los ataques de Casado a raíz de la figura del "relator" o "facilitador" en el diálogo con los de Quim Torra. La presidenta del partido, Cristina Narbona, ha recordado al PP que Mariano Rajoy usó mediadores en el diálogo con la Generalitat en distintos momentos del procés y se pregunta si Casado también calificaría a Rajoy de "traidor", como hizo ayer con Sánchez.

En declaraciones en RNE, Narbona ha recordado al PP que presidentes 'populares' como Mariano Rajoy o José María Aznar emplearon mediadores para llevar a cabo conversaciones con la Generalitat o ETA, respectivamente. "Le preguntaría si cree que Aznar o Rajoy que usaron mediadores, en particular en 2014 y 2017 con la Generalitat, cree que puede acusar a Rajoy de alta traición como hace ahora con el presidente del Gobierno", ha espetado.

Casado, por su parte, preguntado sobre estas mediaciones impulsadas por sus antecesores en el PP, ha justificado que, en el caso de Aznar, "lo que hizo es, una vez que ETA propuso dejar las armas, escuchar cuándo las dejaban y cuando ETA intentó explicar o negociar, levantarse de la mesa y derrotarla. El Gobierno del PP no negoció nada con ETA".

"En esa mesa lo que había era unos representantes de un presidente del Gobierno al que le reventaron el coche con una bomba y le intentaron disparar dos misiles a su avión presidencial. Por tanto, un respeto al señor Aznar que es víctima de ETA no es un presidente del Gobierno que negociara con ETA como hizo Zapatero", ha enfatizado el líder del PP.

Más tibio se ha mostrado Casado a la hora de defender a Rajoy. Cuando se le ha traído a colación que Rajoy buscó un 155 de consenso pactado con el PSOE, el actual líder del PP ha dicho que esa decisión se tomó "en aras de ir con un consenso que yo ahora mismo no buscaría".