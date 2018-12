Los Mossos desaconsejan que el Consejo de Ministros del 21 de diciembre se celebre en la Llotja de Mar de Barcelona

Tanto el Govern catalán como los Mossos d'Esquadra desaconsejan que el Consejo de Ministros que el Gobierno celebrará en Barcelona el próximo 21 de diciembre tenga lugar, como está previsto, en la Llotja de Mar de Barcelona.

La consellera de la Presidencia, Elsa Artadi, ha asegurado este mismo jueves, en una entrevista de Onda Cero recogida por Europa Press, que en una reunión técnica el martes en la Delegación del Gobierno se expresó que la Llotja de Mar "no era el sitio más idóneo para no afectar a la normalidad de la vida en Barcelona", según criterios técnicos y no políticos, ha matizado. Hay que recordar que el Govern primero tildó de "provocación" este Consejo y luego garantizó su celebración.

Tal y como revela el diario El País, los Mossos recomendaban la celebración de la reunión del Ejecutivo en el Palacete Albéniz, situado en un lugar menos céntrico y rodeado de anchas avenidas cuyos accesos los agentes podrían vigilar mejor. Del mismo modo, hasta ese lugar no llegaba el Metro, lo que dificultaría la masiva llegada de manifestantes para una concentración.

A su vez, el conseller de Interior, Miquel Buch, ha afirmado que, aunque "no corresponde a los Mossos aconsejar o desaconsejar" dónde reunir el Consejo de Ministros del 21 de diciembre, el Cuerpo ha hecho una revisión crítica -documento con pros y contras- de ubicarlo en ese emplazamiento.

En una rueda de prensa, ha asegurado que los Mossos hacen una revisión crítica "de cada operativo y de cada lugar" donde hay eventos importantes de estas características, y ha asegurado que su función será garantizar la seguridad.

Mandos de la Policía Nacional y de los Mossos comenzaron a tratar este martes aspectos técnicos relativos al Consejo previsto en la Casa Llotja de Mar después de que colectivos independentistas como los CDR hayan hecho en los últimos días diversos llamamientos para manifestarse contra el Consejo de Ministros a la par que han cortado autopistas y levantado barreras de peaje.

Sigue la crisis entre Govern y Mossos

Paralelamente, y tras unas semanas en las que el Govern ha cambiado varias veces de postura respecto a la actuación de los Mossos, un total de 15 representantes sindicales del Cuerpo se han encerrado desde hoy a mediodía en una sala de la Conselleria de Interior en protesta por el desacuerdo con el departamento por sus condiciones laborales. Decenas de agentes de la policía catalana también han empezado a concentrarse en el vestíbulo de la Conselleria y ante la fachada del departamento.

Fuentes sindicales han explicado a Europa Press que "la administración se ha levantado de la mesa de manera unilateral" cuando el secretario general de Interior, Brauli Duart, y el director general de Mossos, Andreu Martínez, estaban reunidos con los sindicatos y con el colectivo MosS.O.S.

El encierro ha empezado mientras Buch estaba en plena rueda de prensa. Preguntado por los periodistas, el conseller ha explicado que el acuerdo con los sindicatos de Mossos dependen del resultado de otra propuesta de acuerdo que han hecho a los representantes sindicales de Bomberos de la Generalitat, ya que los policías piden su equiparación salarial con los Bomberos.