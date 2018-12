Bárcenas pide al Supremo que le absuelva alegando que Lapuerta gestionó la "totalidad de los fondos" del PP

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha pedido al Tribunal Supremo que revoque la condena de 33 años de prisión que impuso la Audiencia Nacional por el caso Gürtel y, por tanto, le absuelva alegando que "la gestión de la totalidad de los fondos" del PP no era una función que tenía encomendada, sino que dependía de su superior, el fallecido Álvaro Lapuerta.

El abogado de Bárcenas, Joaquín Ruiz de Infante, ha presentado este martes un recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado 24 de mayo en el que insiste en que su defendido -ya cumpliendo dicha condena en la prisión de Soto del Real- era un subordinado de Lapuerta y que entonces desempeñaba las funciones de gerente, desarrollando "exclusivamente tareas de carácter administrativo y logístico".

En este sentido, en el escrito de más de 500 páginas recuerda que Bárcenas no fue tesorero del partido hasta junio de 2008 y que las actividades de la red corrupta liderada por Francisco Correa en connivencia con altos cargos del PP que se han juzgado son las comprendidas entre los años 1999 y 2005.

El abogado de Bárcenas asegura que la labor de su defendido era la de "mero amanuense"

Con todos estos datos, el letrado afirma que durante estos años, como gerente, "no tenía encomendada la gestión de los fondos oficiales del partido, ni mucho menos de los llamados fondos opacos, limitándose a una labor de mero amanuense mediante la anotación de los ingresos y pagos en la cuenta de donativos que visaba y también anotaba don Álvaro Lapuerta".

"Por lo tanto supone un hecho claro y que no puede llevar a ningún tipo de duda que la gestión de la totalidad de los fondos del Partido era la función de don Álvaro Lapuerta como tesorero", añade el recurso.

Para incidir en estos argumentos, el escrito reproduce las declaraciones como testigos de los exministros 'populares' que desfilaron por la Audiencia Nacional durante el juicio, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato, y del propio expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy -que se vio directamente afectado por esta sentencia, ya que salió adelante una moción de censura después de que el tribunal diese por acreditada la caja 'b' del PP- en las que explicaron las funciones de estos cargos.

Todos ellos, recuerda el escrito, aseguraron que "toda la responsabilidad en materia económica y de finanzas correspondía al tesorero nacional Álvaro Lapuerta y que la función de Luis Bárcenas era subordinada de éste, en dependencia directa del mismo" y que por tanto "resulta imposible que se hubiera apropiado de absolutamente nada".

Rosalía Iglesias alega que fue condenada en Gürtel sólo por ser la mujer de Bárcenas

Rosalía Iglesias ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra su condena a 15 años y un mes de cárcel por la primera época de la trama Gürtel en el que alega que ella fue sentenciada "simplemente por ser la mujer de Luis Bárcenas" y sin tener prueba alguna en su contra.

El recurso se adhiere a los argumentos esgrimidos en el que ha promovido el propio Bárcenas ante el Supremo aunque añade que se vulneró su derecho al amparo "por haberse infringido el principio acusatorio y el derecho de defensa" al "asumirse" en la sentencia, por un lado, "la existencia de una ignorancia deliberada" de Iglesias sobre las actividades de su marido y por otro, "una supuesta colaboración activa" con el mismo.

"Parece una clara contradicción que se le condene por colaborar y luego se mencione la ignorancia deliberada, ya que ¿Cómo es posible que colaborara si no quería saber deliberadamente que se estaban cometiendo delitos? La base de la ignorancia deliberada está precisamente, en conocer el ilícito perfectamente y no querer saber, mirando para otro lado. Si conocía y miró para otro lado difícilmente pudo colaborar", plantea al Supremo.

Alega así que la ignorancia era real, porque "la auténtica realidad que sucedía en la casa del matrimonio" es que Iglesias no asumía el rol económico, pues, según dice, "es muy habitual que las esposas que no tienen un trabajo dedicado a las finanzas o similares no sean las que se ocupan de asuntos fiscales, o mercantiles" y además, carecía de capacidad para hacerlo.

"No es que esta defensa 'considerara' que Doña Rosalía carecía de conocimientos, preparación o formación alguna para realizar cualquiera de las operaciones en las que se le coloca, es que lo cierto y verdad es que carece de dicha formación, cosa que las acusaciones no han podido probar en contra porque es la autentica realidad", dice el recurso.