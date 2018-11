El PP aprueba con el apoyo de Ciudadanos la comisión para investigar en el Senado la tesis de Sánchez

El PP ha aprobado este miércoles en el Pleno del Senado la creación de una comisión de investigación sobre la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha obtenido el apoyo de los cuatro senadores de Ciudadanos y de la senadora de Foro, frente al voto en contra de sus socios parlamentarios de UPN y PAR y del PSOE, Unidos Podemos, Grupo Nacionalista, PNV y el resto del Grupo Mixto. ERC se ha abstenido.

Una vez aprobada, el presidente del Senado, Pío García-Escudero, dará un plazo a los grupos para que designen a sus representantes y la comisión será después constituida. El PP no ha aclarado qué velocidad quiere dar a los trabajos, cuándo comenzarán las comparecencias ni con quién, aunque ha dado entender que las sesiones no arranquen probablemente hasta el año que viene. El PP baraja llamar al propio Sánchez, que estaría obligado a acudir o tendrá consecuencias penales, como apuntan los 'populares'.

La portavoz adjunta del Grupo Popular Cristina Ayala ha explicado que hay que aclarar si Pedro Sánchez plagió la tesis porque la ministra Carmen Montón dimitió por un caso parecido y el propio presidente respaldaba antes de llegar a La Moncloa la retirada de quien hubiera hecho algo así.

"Y si un plagio vale una dimisión en el caso de Carmen Montón, en el del presidente del Gobierno debería pasar lo mismo", ha añadido Ayala, y ha apuntado que algunas informaciones señalan que el 21% de la tesis del presidente "está plagiada".

Dicho esto, los 'populares' han asegurado ante el Pleno que la comisión va a "respetar la presunción de inocencia" de Pedro Sánchez, ha añadido la senadora Esther del Brío, que su objetivo es que se sepa "la verdad" y ver si el presidente sale de la comisión "convertido en el doctor Jekyll o en Mister Hyde".

Del Brío ha insistido en que la comisión se crea por la negativa de Sánchez de acudir al parlamento a explicarse y que se regirá por tres principios: el "rigor académico", el "respeto al sistema universitario español" y el respeto a la presunción de inocencia. "No es objetivo criminalizar al presidente del Gobierno sino defender el derecho a la verdad", ha dicho la senadora.

El PSOE recuerda que la Fiscalía no apreció delito en la tesis de Sánchez

Su objetivo no encaja en las funciones del Senado, le ha respondido por el PSOE Mari Carmen Iglesias, para quien la comisión de investigación se sitúa "en el epicentro de la frustración del PP por haber perdido el poder". "Señorías del partido que contrataba a Villarejo, les animo a hacer una oposición seria y leal", ha agregado.

Iglesias ha recordado que la Fiscalía ha rechazado la querella de Vox contra la tesis por no encontrar delito y que el Senado no puede medir la calidad del trabajo universitario. "¿Están ustedes capacitados para eso, creen que sí?", ha preguntado a los senadores del PP.

La portavoz ha planteado también a la bancada 'popular' si crea la comisión para que el resto de grupos les "recuerden" la polémica por los estudios universitarios de su presidente, Pablo Casado, o que el tribunal de la tesis del portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, "bien podía ser una reunión de amigos".

Ciudadanos: "Que dé explicaciones el presidente, porque lo más grave es que hubiera mentido en sede parlamentaria"

Ciudadanos ha explicado el voto a favor de sus cuatro senadores por las "dudas razonables" sobre la tesis y las informaciones que elevan al 21% la parte de la tesis que ha podido ser plagiada, ha dicho el portavoz, Xavier Alegre. "Que dé explicaciones el presidente, porque lo más grave es que hubiera mentido en sede parlamentaria", ha advertido.

El senador ha acusado también a Sánchez de haber amenazado a su partido y a los medios de comunicación por informar al respecto. "Y es mejor la democracia a las amenazas", ha añadido el portavoz, que ha aprovechado para exigir a Ander Gil, portavoz del PSOE, que se disculpe por sus palabras sobre los actos de Alsasua del domingo. "No pararemos hasta que explique de verdad si escribió o no su tesis, cuánto ha plagiado o por qué fusilaba discursos", ha concluido.

Maribel Mora, portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha calificado la iniciativa de "cortina de humo" del PP para tapar casos de corrupción que afectan a este partido y no hablar de los másteres de Pablo Casado, presidente del PP, y de Cristina Cifuentes, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, en la Universidad Rey Juan Carlos.

La portavoz ha dicho que no sabe si indignarse o "alucinar" por la propuesta del mismo partido que impidió en la pasada legislatura que "nadie pero nadie" del Gobierno compareciera en el Senado. "Usan una y otra vez esta Cámara", le ha dicho al PP, al que le ha exigido que en lugar de investigar esta tesis apoye a la universidad.

Los partidos independentistas han evitado apoyar la comisión contra Sánchez

Miquel Estradé ha explicado el voto en contra de ERC porque encuentra la comisión "partidista" y "sectaria" y ha dicho que el precedente es la comisión de investigación de la financiación de partidos creada también por el PP en el Senado, que analiza a todos los partidos políticos salvo el 'popular'. "Nos tememos que pasará lo mismo, no se hablará del máster del señor Casado, por ejemplo", ha dicho.

Por parte del PDeCAT, Josep Lluìs Cleries ha explicado su voto en contra porque el PP usa el Senado para "la revancha parlamentaria" y ha pedido poner en valor la Cámara Alta y que se dedique a los asuntos territoriales. "Yo no puedo juzgar la tesis doctoral de una persona. No nos convirtamos en jueces de lo que no podemos juzgar", ha añadido.

También el PNV ha mostrado su rechazo a esta comisión y ha apuntado que tesis y másteres no preocupan a los ciudadanos, sino en todo caso la calidad del sistema universitario español. El portavoz, Jokin Bildarratz, ha calificado de "lodazal" la situación política y ha acusado al PP de ser responsable. El portavoz ha preguntado si los miembros de la comisión que van a juzgar la tesis de Sánchez van a cumplir los requisitos que se exigen para ser miembro de un tribunal de tesis.

Las dos senadoras del PAR, así como el senador de UPN, han votado hoy en contra de la creación de esta comisión de investigación pese al acuerdo que mantienen con el PP. Las parlamentarias aragonesas han explicado a Europa Press que rechazan la instrumentalización del Senado y que si hubiera alguna duda sobre la tesis, deberá despejarla la universidad.

Otros senadores han confesado ante el Pleno que asistían "atónitos" al debate de hoy. "Nos eligen para poner soluciones al paro juvenil, la precariedad laboral o la pobreza energética", ha defendido el senador de Coalición Canaria-Agrupación Herreña Independiente Pablo Rodríguez, para quien no se debe gastar dinero público en esta comisión. "No apoyaremos perder la poca credibilidad que nos queda ante la ciudadanía", ha añadido.