Sánchez pasa al contraataque y pide explicaciones al PP por la tesis doctoral de Cosidó

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, arremetió este martes contra el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ignacio Cosidó, y contra su tesis doctoral por exigirle previamente explicaciones sobre la suya e incluso reclamarle que dimita aplicándose a sí mismo "lo que pide para los demás".

Sánchez respondió en la sesión de control al Gobierno del Senado a una pregunta del portavoz popular en la que cargó contra el jefe del Ejecutivo por su tesis doctoral y por haberse negado a comparecer ante el Pleno de la Cámara Alta tras la petición que aprobó el Partido Popular aprovechándose de su mayoría absoluta.

Cosidó espetó a Sánchez que el Senado"representa la soberanía nacional" y no es "ningún lodazal", por lo que "tiene una obligación constitucional de someterse al control" de la Cámara Alta, aunque haya rechazado la exigencia de comparecencia del PP acogiéndose a que el Reglamento no dice expresamente que deba hacerlo ante el Pleno, aunque sí en comisión.

El portavoz del PP adujo que Sánchez tiene la "obligación" de dar explicaciones en el Senado sobre su tesis doctoral pero la "ha incumplido de forma reiterada" y con esa actitud "demuestra el escaso talante democrático que le caracteriza". Por todo ello, le pidió que asuma su responsabilidad y dimita dado que "hay una gran mayoría de españoles que cree que ha hecho trampas en su tesis doctoral".

En su réplica, Sánchez atacó al Partido Popular subrayando que en el Grupo Popular del Senado que dirige Cosidó hay parlamentarios que han aparecido en los 'papeles de Bárcenas' por haber cobrado presuntos sueldos en dinero negro, hay otro que ha aparecido implicado en el 'caso Púnica' y hay otro que ha sido cuestionado por el Consejo de Europa.

El exministro Montoro fue uno de los miembros del tribunal que evaluó la tesis de Cosidó

El presidente del Gobierno fue incluso a por Cosidó por la tesis doctoral La economía de la defensa en España 1982-1992 y mostró su sorpresa por dos circunstancias que considera llamativas: que según el registro Teseo la leyó en pleno día festivo, el 1 de enero de 1994, y que entre los miembros del tribunal estaban compañeros del Partido Popular como Cristóbal Montoro y Luis Gámir.

Sánchez instó a Cosidó a hacer "pública su tesis" como él tuvo que hacer con la suya y le reprochó que en el Partido Popular aplican "la ley del embudo: muy ancha para ustedes y muy estrecho para los demás". Además, le reprochó que cuando era director de la Policía retiró del cargo al comisario que estaba investigando el ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que acabó detenido y en prisión preventiva.

El jefe del Ejecutivo acusó al PP de "devaluar el Poder Legislativo" cuando estaba en la Gobierno y de hacer ahora mismo con el "Poder Ejecutivo" cuando está en la oposición, pero se negó a "entrar en ese juego que degenera la vida política". Defendió que su moción de censura contra Rajoy sirvió para "regenerar la política" y presumió de hacer "muchas cosas" en estos cuatro meses al frente de La Moncloa en esta materia, como publicar las declaraciones de altos cargos desde 2014 o solicitar un informe al Consejo de Estado para reducir los aforamientos de los políticos.

Por todo ello, instó al PP a encontrar "pronto el camino de la moderación, acabar con la radicalidad y la crispación porque el centroderecha no se sienta representado por la oposición que ustedes lideran en el Congreso y el Senado".

Cosidó defiende que su tesis está publicada, aunque matiza que no en Internet

Tras el enfrentamiento parlamentario, Cosidó ha señalado que, al contrario de lo que ha afirmado el presidente, su tesis doctoral "está publicada" y disponible en multitud de bibliotecas de universidades, e invita, con el libro de la tesis en la mano, a que la consulte quien quiera, aunque reconoce que no puede encontrarse en Internet por no estar digitalizada.

Cosidó ha mostrado su tesis a los medios en el pasillo del Senado, después de que el presidente le retara a publicar su tesis doctoral si no tiene nada que ocultar y a explicar como es posible que en el tribunal que le evaluó hubiera miembros del PP.

Por este motivo, Cosidó ha querido aclarar que su tesis doctoral está publicada por la editorial Eudema, y que se hicieron 1.000 ejemplares que se pueden encontrar hasta en National Defense University de EEUU. Además, ha recalcado que se trata de una tesis "dura" sobre gasto militar y que cualquiera puede adquirir el libro.

No obstante, ha explicado que "no está publicada en Internet" debido a que es una tesis "muy de principios de los años noventa" y la elaboró con un ordenador antiguo usando disquetes blandos. "No la he reconvertido a un formato digital que me permita subirla a Internet", ha añadido.

Sobre la fecha en la que aparece como registrada, Cosidó ha indicado que aparece la fecha del 1 de enero porque al ser un trabajo anterior a creación del registro informatizado Teseo, se le pone "la fecha con la creación del registro".

En cuanto a los miembros del jurado ante los que defendió la tesis, ha recordado que fueron tres catedráticos y dos titulares. Ha añadido que dos de ellos han fallecido por lo que ha lamentado "la gran bajeza" de Pedro Sánchez de cuestionar al tribunal cuando alguno de sus miembros ya ha fallecido y no puede defenderse.

Según han explicado desde el PP los miembros de ese tribunal fueron Javier Tusel, Luis Gámir -ambos fallecidos-, Juan Manuel Gómez Castañeda, Florentino Portero y el propio Montoro.