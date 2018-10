El Parlament reprueba finalmente al Rey y pide abolir la monarquía gracias al voto de los 'comunes'

El Parlament ha aprobado este jueves una resolución de los 'comunes' (Catalunya en Comú Podem) que rechaza y condena "el posicionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán", ya que considera que justificó las cargas policiales del 1 de octubre de 2017.

La iniciativa, que ha salido adelante con los votos de los 'comunes', JxCat y ERC -69 votos-, la abstención de la CUP -4- y el rechazo de PP, PSC y Cs -57-, también reivindica los valores republicanos y apuesta por "la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía".

El Parlament reprueba el Rey 48 horas después de rechazar una resolución de JxCat que perseguía lo mismo: entonces no prosperó porque los 'neoconvergentes' y ERC habían perdido la mayoría por sus discrepancias con los diputados suspendidos y porque los 'comunes' no dieron su apoyo alegando que aquella iniciativa, aparte de reprobar el monarca, reivindicaba la vía unilateral a la independencia que no comparten.

La diputada de los 'comunes' Yolanda López ha defendido que este jueves sí han votado a favor de reprobar el monarca porque su propuesta de resolución era "honesta, sin trampas ni artimañas" a diferencia de la que presentó el martes JxCat. Así, ha afeado al grupo independentista que su propuesta de resolución del martes para reprobar el Rey incluyera también una defensa de "la vía unilateral", algo que los 'comunes' rechazan porque son partidarios de un referéndum pactado.

Los 'comunes' y los partidos independentistas son críticos con el discurso que hizo el Rey el 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum, ya que consideran que fue un aval a la actuación de la Policía y la Guardia Civil en los colegios electorales.

El Parlament también rechaza una propuesta para proteger los espacios públicos de símbolos que generen enfrentamiento

La Cámara catalana también ha rechazado este jueves un punto de una moción impulsada por Cs en la que se pedía preservar los espacios públicos de "símbolos políticos que pudieran generar enfrentamiento y división" con el turismo procedente de otros países, especialmente, con el del resto de España y entre catalanes.

La moción concretaba en este punto preservar espacios como los principales iconos turísticos, los actos internacionales con presencia de la Generalitat, los parques naturales, las playas y las zonas turísticas en general. El punto no ha salido adelante porque JxCat, ERC, los 'comunes' y la CUP se han opuesto, mientras que Cs, PSC y PP, la han votado a favor.

Igualmente, el Parlament ha reprobado a la expresidenta de la Cámara catalana Núria de Gispert "por sus reiterados y públicos comentarios vejatorios y excluyentes" contra la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, y otros parlamentarios de la cámara legislativa.

El pasado miércoles, 3 de octubre, De Gispert escribió en su cuenta de Twitter que Arrimadas es "una inepta e ignorante", tras lo cual señaló: "¡Debe de estar muy mal en Cataluña! ¡Debe de añorar su pueblo! ¿Quién la obliga a quedarse aquí?". Asimismo, en noviembre de 2017, también aconsejó a Arrimadas "volver a Cádiz", un mensaje que después aseguró lamentar con otro escrito en la misma red social: "A veces debería contar hasta diez", dijo.