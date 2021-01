El PSC se abre a aplazar las elecciones catalanas a marzo ante la reunión en la que decidirá el Govern

Este viernes se conocerá si las elecciones catalanas de 14 de febrero que iban a poner fin a la interinidad del Govern se retrasan como consecuencia de la tercera ola de covid y ante las previsiones negativas sobre el avance de los casos para los días previos a los comicios.

Tras varias reuniones de la mesa de partidos desde principios de diciembre, el Parlament acoge hoy el debate entre Govern y los partidos del que saldrá el veredicto. La discusión se basa en un informe del departamento de Salud de la Generalitat que pronostica, como peor escenario, en torno a 6.000 casos al día para el 20 de enero, con un pico de ocupación de las UCI con 850 pacientes alrededor del 10 de febrero, pocos días antes de las elecciones. De hecho, la última actualización del informe, presentada el jueves, estima que el 14 de febrero habrá entre 3.000 y 4.000 casos diarios de coronavirus en Cataluña.

El Govern se decanta por dejar los comicios para después de Semana Santa y PSC se abre a moverlos si se reubican antes, en marzo

Con datos sanitarios cada vez más preocupantes, Govern y partidos llegan a la cita con diferentes posiciones, aunque todo apunta a que el aplazamiento es la opción más probable. Según aseguraron el miércoles fuentes del Ejecutivo catalán a Europa Press, el Govern se decanta por posponer los comicios más allá de la Semana Santa, aunque la decisión no está tomada.

Aunque los socios del Ejecutivo no han fijado una postura pública, previsiblemente avalarán que se pospongan. En el caso de JxCat se dejarán llevar por los datos de Salud que "justifiquen" el aplazamiento, aunque en principio consideran que podrían celebrarse las elecciones. Desde ERC tampoco han avanzado su postura pero el presidente del Parlament, Roger Torrent, dejó entre ver el apoyo al aplazamiento al indicar en Catalunya Rádio que "entre votos y vida siempre tenemos que priorizar la salud de las personas".

En cuanto al líder de la oposición y candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha apostado por posponer el 14F dos o tres meses: "No quiero votar mientras la gente se está muriendo en los hospitales", afirmó el jueves en un Encuentro Digital de Europa Press. También los comuns y la CUP han defendido en los últimos días retrasar el 14F por responsabilidad y sentido común.

Desde el PDeCAT, que también participa en la mesa de partidos, se confirmó que apoyarán la propuesta del Govern "si es unitaria y consensuada" entre JxCat y ERC mientras que en el PP preferían esperar a conocer "toda la información" de los técnicos.

El único partido que ha defendido en los últimos días mantener las elecciones el 14 de febrero es el PSC, que tanto a través de declaraciones de sus dirigentes como en un comunicado emitido el miércoles, reiteró que no hay motivos para suspender las elecciones si no hay un confinamiento domiciliario. Sin embargo, en las últimas horas los socialistas catalanes habrían modulado su posición para abrirse a atrasar los comicios a marzo.

La postura del PSC ha provocado acusaciones cruzadas de partidismo. Y es que, la negativa al aplazamiento por parte del partido que cuenta con el aún ministro Salvador Illa como candidato a la Generalitat ha llevado a los demás grupos a interpretar un interés electoralista que desde el PSC, sin embargo, lo encuentran en la urgencia por aplazar los comicios de aquellos partidos que salen mal parados de los sondeos. Tras este cruce de acusaciones estás las encuestas, que otorgan fuerza a Illa para ganar terreno al independentismo e incluso vencer en las elecciones.

De cara a la reunión, tras días de tira y afloja intenso, los socialistas catalanes finalmente propondrán celebrar los comicios "antes de la Semana Santa", en el mes de marzo. para no dejar tiempo a que se genere otra ola. "Con tanto margen los datos epidemiológicos se pueden volver a complicar", explicaron las fuentes a Europa Press.

Los planes del Govern, sin embargo, sitúan las elecciones en mayo basados en una teoría completamente opuesta: alejar la votación al menos un mes y medio tras Semana Santa ante el previsible incremento de la movilidad de esas fechas.

Un escenario incluido en los protocolos del 14-F

La tensión acumulada sobre un posible aplazamiento de los comicios se dirimirá hoy en la reunión que encabezará president interino, Pere Aragonès, y en la que el Govern buscará el máximo consenso entre los grupos para garantizar la legitimidad de las elecciones, aunque la consellera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Meritxell Budó, ya avisó de que la decisión final, especialmente si no hay acuerdo, corresponde al Govern.

El aplazamiento de las elecciones se recogió en dos de los nueve escenarios de riesgo incluidos en los protocolos que elaboró el departamento de Acción Exterior -del que depende la organización de las elecciones- y que aprobó el Procicat sobre la evolución de la pandemia. El primero implicaría un confinamiento total y la restricción de toda actividad excepto los servicios esenciales, y el segundo conllevaría "una restricción absoluta de actividades sociales en amplios espacios y sectores", aunque sin concretar limitaciones.

¿Tiene la Generalitat potestad para el aplazamiento?

La capacidad legal o no para aplazar unas elecciones es otro de los escollos que tendrá que tratarse en la reunión. El PSC fue el primero en poner en duda la competencia del Govern para hacerlo y ayes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, advirtió de que la suspensión de comicios no está contemplada en la ley electoral y pidió cautela porque ve una falta de previsión legal: "Suspender la democracia puede traer cosas que no son buenas para la democracia".

Sin embargo, desde la Generalitat defienden que tienen cobertura legal para posponer la cita electoral por el coronavirus y se escudan en el ejemplo de Galicia y el País Vasco, que aplazaron los comicios en plena primera ola. Cabe recordar que a diferencia de esas dos excepciones, el Govern de la Generalitat está en interinidad tras la inhabilitación de Quim Torra y el Parlament disuelto.

Así, el Govern trabaja en un informe jurídico que dará seguridad jurídica a un hipotético aplazamiento y además cuenta con el dictamen de septiembre de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat que avalaba esta posibilidad así como con la referencia al aplazamiento incluida en el decreto de convocatoria del 14F firmado por Aragonès, se incluyó un apunte en el preámbulo que contemplaba la opción de posponer las elecciones por el coronavirus, aunque sin concretar en qué supuesto epidemiológico se podría decidir retrasarlos.