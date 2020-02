ERC vota contra la devolución del IVA de 2017 que Cataluña reclama vía judicial por ser una propuesta del PP

Congreso y Senado han albergado esta semana la política en una de sus formas más comunes, la del 'no por el no' aunque convenga. El martes decayó en la Cámara baja una iniciativa del PP que solicitaba, entre otras cuestiones, la devolución a las Comunidades y ayuntamientos del IVA de 2017. Tampoco salió adelante la reclamación inmediata del abono en la Cámara alta un día después. En ambos casos con ERC en contra a pesar de que la Generalitat catalana fue la primera en llevar a los tribunales el impago y de que la formación ha anunciado que presentará una propuesta en el mismo sentido.

El Pleno del Congreso rechazó la iniciativa popular que exigía el ingreso inmediato del pago pendiente desde hace tres años y que de momento Hacienda no pagará. El PP incluyó la reclamación en una iniciativa que blindó de posibles enmiendas y que exigía también al Ejecutivo la presentación de una reforma de la financiación autonómica coincidiendo con los próximos Presupuestos Generales del Estado.

La propuesta solo obtuvo el sí de Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria, Foro Asturias, PRC y Compromís (previo reconocimiento de Joan Baldoví de que era un "marrón"). En contra votaron PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts, EH-Bildu, Más País, BNG, Nueva Canarias y Vox y Teruel Existe optaron por la abstención; PNV y CUP no votaron.

Un día después, en el Senado ocurría algo similar pero con un matiz entre los partidos independentistas: los seis senadores de Junts se movieron al 'sí' y algunos senadores del grupo de ERC-EH Bildu se movieron a la abstención. En concreto, la moción del PP fue rechazada con 126 votos sumados por PSOE, grupo ERC-EH Bildu y un voto del grupo mixto, 112 síes de PP, Cs, grupo nacionalista Junts per Calalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario, y 17 abstenciones del grupo parlamentario vasco EAJ-PNV, dos senadores de ERC-EH Bildu, grupo parlamentario izquierda confederal y otros dos del grupo parlamentario mixto.

La contradicción de ERC

La cuestión es que la negativa a la iniciativa parlamentaria popular contradice la reclamación en los tribunales de la Generalitat, que amenaza con no apoyar los Presupuestos Generales del Estado si no ingresa los 443 millones de euros correspondientes. De hecho, incluso después de las votaciones, tanto el president Quim Torra como el vicepresident Pere Aragonès volvieron a requerir al Gobierno central el pago del IVA retraso por Cristóbal Montoro: "Nos dijeron que el IVA que nos deben y que nos tenía que llegar este 2019, que era de 443 millones, no nos lo pagaban y que a cambio nos dejaban dinero", recalcó Aragonès ayer mismo.

ERC ha anunciado que presentará una moción propia reclamando la misma devolución del IVA para no dar una victoria política al PP pero en JxCat creen que el partido republicano catalán vota en Madrid bajo la presión del PSOE, según contó Josep Lluis Cleries a elmon.cat.

La iniciativa fracasada del PP incluía una enumeración de los principios en los que, a juicio del partido, debía estar basada esta revisión. Entre las reivindicaciones aparecía el rechazo a "diferencias arbitrarias" en el reparto de recursos, que este mecanismo sea "claro y comprensible", y que contenga un criterio de "corresponsabilidad fiscal", es decir, que "se delimite expresamente el ámbito de los servicios comunes garantizados por la financiación" y los adicionales que deban financiar las comunidades con sus propios recursos.