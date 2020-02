Iglesias estará junto a Sánchez en la mesa de negociación entre Gobierno y Generalitat

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, estará en la mesa de negociación sobre Cataluña en la que se sentarán Ejecutivo central y Govern antes de que acabe febrero. El dirigente 'morado' flanqueará así a Pedro Sánchez, que encabezará la misma, al menos en su constitución, por expreso deseo de Quim Torra.

"Yo estaré y el resto de miembros los anunciará el presidente", ha confirmado Iglesias en una entrevista concedida a laSexta en la que también ha dicho que no está previsto que en la mesa haya un relator o mediador internacional, como reclaman el propio Torra y JxCat.

"No está encima de la mesa ninguna figura de ese tipo. Es una mesa acordada entre los dos gobiernos. Las reglas están acordadas. Ahora toca hacerlo bien", ha dicho Iglesias sobre el espacio de diálogo para resolver el "conflicto político" en Cataluña pactado por PSOE y ERC como paso previo a la investidura de Sánchez.

Aunque la composición de la mesa era un auténtico misterio y ni Sánchez ni Torra adelantaron nada al respecto tras su reunión de la pasada semana, distintas voces en el Gobierno y en el PSOE consideraban lógico que, en calidad de socio del Gobierno de coalición, Unidas Podemos tendría que estar en la mesa.

La 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, abría ya este lunes a primera hora la puerta a que Iglesias se sentase en la mesa encabezada por Sánchez y Torra. Fue precisamente el presidente catalán, como él mismo explicó tras su cita con Sánchez, el que insistió en que ambos presidentes debían pilotar la mesa. Que el presidente del Gobierno y líder del PSOE esté presente abría la puerta a que los 'morados' lleven a su máximo representante.

En concreto, Lastra ha afirmado que le "parecería bien que estuviera Iglesias o que estuviera cualquiera de los 22 ministros" que forman parte del gabinete porque se trata de un "Gobierno muy unido, muy cohesionado y que trabaja muy bien" y donde no hay "ningún problema de individualismo ni de egos".

A vueltas con el relator

Inquirida también por la presencia de un mediador en la mesa, Lastra ha descartado de plano la idea asegurando que es algo "innecesario" y una "cosa del pasado". La socialista se ha ceñido a lo dicho por Sánchez tras entrevistarse con Torra. El presidente aseguró que los mediadores de la mesa serán "los 47 millones de españoles".

También sobre la figura del relator se han pronunciado desde ERC. Si en los últimos los republicanos no arrojaban mucha luz y aseguraban que no consideraban primordial que hubiera un mediador, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha criticado este lunes a JxCat por su insistencia en esta cuestión.

Aunque Torrent no vería mal del todo la presencia de un relator, ha pedido en una entrevista en Ràdio 4 que este requisito no se convierta en "una condición sine qua non" ni en "un elemento inhabilitante".

La figura del relator ya creó serios problemas al PSOE a comienzos de 2019 cuando esta exigencia del independentismo dio al traste con el diálogo emprendido entre Gobierno y Govern. Esta ruptura se materializó en la el rechazo parlamentario a los Presupuestos pactados por PSOE y Unidas Podemos y en el consecuente adelanto electoral.