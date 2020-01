Los seis exconsellers presos vuelven al Parlament con el independentismo hecho añicos

Los seis exconsellers de la Generalitat encarcelados Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa comparecen este martes como testigos en la Comisión de investigación del Parlament sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Los seis, que han salido de las cárceles en torno a las 07:30 horas y han llegado bajo gritos de 'libertad', acuden a la cámara catalana en un momento crítico para el independentismo después de que ayer Roger Torrent acatara la inhabilitación como diputado de Quim Torra.

A la comisión no asisten Carme Forcadell, Jordi Sànchez ni Jordi Cuixart sino que solo están llamados los que fueron consellers del Govern de Carles Puigdemont y cuya asistencia ya fue reclamada -y no autorizada por el Tribunal Supremo- durante su prisión provisional. Tampoco han acudido los diputados del PP, que han calificado la comisión de "mitin político preelectoral" y Ciudadanos solo ha estado presente hasta la intervención de Lorena Roldán, que ha reprochado a Junqueras que no haya pedido perdón por gastar el dinero de los catalanes en su causa.

Junqueras: "No hay nadie más independentista que ERC"

El primero en intervenir ha sido el ex vicepresident Junqueras, que ha tenido palabras de recuerdo para los ausentes -citados en el párrafo anterior- y ha comenzado su intervención reconociendo estar "muy contento" de haber podido acudir al Parlament y recordando que nunca ha renunciado al diálogo.

Junqueras ha reprochado la "represión" -quizás la palabra más repetida- del Gobierno contra "nuestro programa político, que era público y nadie lo impugnó" y ha insistido en que "nada de lo que hicimos es delito, hacer un referéndum no es delito, no está recogido en el Código Penal. Defender la independencia de Cataluña y la Repúbluca, no es delito. Nuestra prisión es claramente injusta".

El exvicepresident ha celebrado la mesa de diálogo conseguida con el Gobierno y ha pedido "nuevas recetas" para intentar solucionar una reivindicación histórica: "Me muero de ganas por hablar con todos" ha dicho al recordarq ue "no hay nadie más independentista que ERC".

Ya con una condena firme, la Conselleria de Justicia de la Generalitat, que ahora sí ostenta la potestad de los acusados, autorizó hace dos semanas su comparecencia para garantizar su presencia en el Parlament al ser un "deber inexcusable, atendiendo a que se trata de una petición formulada por la Cámara catalana".

Se trata de la primera vez que Junqueras, Turull, Romeva, Forn, Rull y Bassa vuelven al Parlament desde que la Cámara se disolviera con la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy tras la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017 que provocó sus detenciones.

En el caso de Junqueras, Rull y Turull sí acudieron al Congreso de los Diputados en la sesión constitutiva de la Cámara baja tras las elecciones del 28 de abril tras ser elegidos diputados. Forn, por su parte, también pudo asistir al primer pleno en el Ayuntamiento de Barcelona como concejal electo en los comicios municipales.