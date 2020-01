Torra deja en el aire la legislatura si no se le reconoce como diputado

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dejado en el aire la legislatura catalana si el Parlament no le mantiene el acta de diputado, que le ha retirado esta mañana la Mesa, según ha anunciado al inicio del pleno de este lunes por la tarde, tras escuchar del presidente de la Cámara, Roger Torrent, que de momento no pueden tener en cuenta su voto, "secuestrado por el Supremo y la JEC", para no poner en peligro la validez de las votaciones del pleno.

Torra ha pedido la palabra como presidente catalán y ha advertido: "Espero que este Parlament revierta de manera inmediata esta ilegalidad, si no, pondrán en riesgo la continuidad de las instituciones".

"Es imposible conseguir la independencia si no nos ponemos la línea roja de respetar la voluntad popular"

Ha recordado que no hace ni un mes -fue el 4 de enero- de su ratificación en el Parlament como diputado y presidente catalán, y que se debe defender la soberanía popular "cueste lo que cueste".

"Es imposible conseguir la independencia si no nos ponemos la línea roja de respetar la voluntad popular", ha reivindicado, en plena crisis de Govern por las discrepancias entre ERC y JxCat.

"Lo que pone en riesgo la continuidad de las instituciones es la retirada de mi condición de diputado", ha aseverado, defendiendo que no se puede "permitir que un órgano administrativo ponga y quite diputados, alcaldes o consellers, todos aquellos que molesten".

Las palabras de Torra han sido aplaudidas por los diputados de JxCat en pie, mientras que los de ERC no han hecho ni una cosa ni la otra.

En el turno de réplica de los grupos parlamentarios a la intervención de Torra, el presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha abogado por no caer en la estrategia del Estado de dividir al independentismo y ha dirigido a Torra y JxCat: "No somos su adversario, somos su aliado".