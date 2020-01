Iglesias critica que se "cuestione la idoneidad" de Irene Montero para ser ministra por el hecho de ser su pareja

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha criticado que se "cuestione la idoneidad" de Irene Montero para ser ministra de Igualdad por el hecho de ser su pareja.

En una entrevista de Antena 3, el líder de Podemos ha explicado que tiene "la sensación" de que estas críticas solo van dirigidas hacia mujeres y no a los hombres. "Tengo la sensación de que esto opera con las mujeres, no con los hombres. A mí no me han cuestionado mi posición política ni me han dicho que no puedo estar en el Gobierno por ser pareja de Irene Montero. Sin embargo, a ella sí", ha asegurado.

En este sentido, Iglesias ha reafirmado la necesidad de un Ministerio de Igualdad ante dichas críticas y ha asegurado que la coincidencia de parejas en lugares de trabajos y en órganos de dirección es "habitual" en otras empresas e incluso en otros partidos políticos. "Hay que normalizarlo, porque lo grave es que se cuestione la idoneidad de una mujer por ser pareja de no se quién", ha insistido.

"Creo que la señora Delgado, como cualquier funcionario público, merece una oportunidad"

Durante la misma entrevista, el vicepresidente segundo del Gobierno ha respaldado el nombramiento de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado. Ante las críticas al nombramiento, Iglesias señaló que "todos los jueces y todos los fiscales tienen su ideología", y que lo importante es "que no pongan esa ideología por encima del derecho", y actúen con autonomía.

"Creo que la señora Delgado, como cualquier funcionario público, merece una oportunidad y demostrar con sus trabajo y que la Fiscalía actúa con autonomía y responsabilidad", ha asegurado en la que ha sido su primera entrevista como vicepresidente.

Tras reconocer que en el pasado su formación realizó críticas muy duras contra Delgado por su relación con el excomisario de Policía José Manuel Villarejo, Iglesias ha señalado que la entonces ministra "pidió disculpas y demostró después su compromiso en la lucha contra las cloacas". Y ha añadido: "Nosotros vamos a asumir la responsabilidad de todas las decisiones del Gobierno", ha apostillado.

Además, ha cuestionado que la derecha esté diciendo "ciertas cosas", teniendo en cuenta "lo que ha hecho en este país con jueces y fiscales". Así, ha puesto de ejemplo el caso del ex fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix, del que, según Iglesias, se descubrió "que se dedicaba a proteger a los corruptos del PP".