Robles asegura que la Abogacía tiene hasta el 2 para hacer su escrito sobre Junqueras

Con todas las miradas puestas sobre la Abogacía del Estado, la ministra de Defensa y Asuntos Exteriores en funciones, Margarita Robles, ha señalado este jueves que hasta el día 2 de enero no termina el plazo para que ésta presente su escrito sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras.

A efectos procesales, los fines de semana y, en estas fechas, los días 24 y 31 son inhábiles, lo que deja a la Abogacía un plazo máximo que se cumplirá el jueves 2 de enero.

Robles, quien ha asegurado no entender por qué "a todo el mundo le han entrado unas prisas tremendas", ha excusado a la Abogacía del Estado durante una entrevista en Cadena Ser recordando que se trata de un proceso judicial "complicado" que requiere "prudencia" y "respeto".

Las negociaciones entre ERC y el PSOE están ahora mismo paralizadas, después de que los independentistas afirmaran el pasado jueves que no se volverían a sentar con el Gobierno hasta que la Abogacía del Estado se pronunciara sobre Junqueras. "A todo el mundo le han entrado unas prisas tremendas. No sé muy bien por qué, porque el plazo para presentar recursos que ha dado el Tribunal Supremo, no el Gobierno, es un plazo de cinco días", ha defendido Robles.

"Los plazos pueden apurarse hasta el final"

Robles ha insistido en que "el plazo termina el día 2" y ha avisado, "como jurista", que "los plazos pueden apurarse hasta el final" y ha asegurado que "el Gobierno tienen el máximo respeto a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado", en respuesta a las acusaciones de presiones.

"Viniendo del mundo del derecho, la prudencia en el mundo del derecho a la hora de estudiar las cosas es muy valorable. Con el máximo respeto a la Fiscalía (que presentó tu respuesta unas horas después de conocerse la sentencia) yo creo que la prudencia en la presentación de escritos en el ámbito del derecho es muy importante", ha recalcado.

Además, ha asegurado que no existe ninguna "explicación política" al hecho de que la Abogacía todavía no se haya pronunciado, y ha insistido en que los procedimientos judiciales como este son complicados y que "la prudencia es algo muy recomendable".

Según Robles, en ERC también saben que "los procedimientos judiciales no tienen nada que ver con los procedimientos políticos", porque tienen en su ámbito "juristas importantes". "Dejemos que los procedimientos judiciales sigan su cauce. Máximo respeto al Tribunal Supremo, y sin duda a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado", ha remarcado.

Asimismo, ha querido recordar que fue el TJUE el que planteó una cuestión prejudicial sobre la situación de Junqueras porque tenía "serias dudas", y el que ahora ha dado cinco días hábiles de plazo a las partes para que presenten sus alegaciones.

En esta línea, ha defendido que las resoluciones del tribunal europeo "forman parte de la jurisprudencia española", frente a aquellos que "se rasgan las vestiduras" por su decisión sobre el líder de ERC.

Apela a la responsabilidad de ERC

Por otra parte, preguntada por el estado de las negociaciones del PSOE con ERC, Robles no ha querido dar detalles al respecto y se ha centrado en pedir "responsabilidad" a los independentistas.

"ERC lo que tiene que hacer es darse cuenta de que tiene una responsabilidad con los ciudadanos de este país y de Cataluña también", ha reclamado. "Todos tenemos que hacer un esfuerzo pensando en los ciudadanos y en políticas que favorezcan la igualdad. Eso es un tema que nos implica a todos", ha insistido.

Preguntada sobre si se fía de los independentistas, Robles se ha limitado a afirmar que "ERC tendrá que cumplir con la obligación de pensar siempre en los ciudadanos de España, de Cataluña y de Europa".

"Me fío de aquellos que tienen un compromiso pensando en los ciudadanos. No comparto las posiciones de los independentistas pero creo que hemos de hacer un esfuerzo por el diálogo", ha apostillado, al ser preguntada de nuevo si se fía de ERC.

"El día 5 creo que todos estaremos trabajando como trabajamos todos los días"

En todo caso, Robles ha insistido en que "lo importante" es que "haya discreción" y tener claro que la apuesta del Gobierno en funciones "va a ser siempre una defensa de las instituciones de España".

En este sentido, ha criticado que "resulta inconcebible" que los partidos que dicen que "aman a España" antepongan, a su juicio, sus "intereses puramente electorales y partidistas" a los intereses de España, al no permitir que se forme Gobierno. "Hay partidos como el PP que están más pendientes de mirar si la hegemonía de la derecha la tiene Vox o ellos y no piensan en España"; ha sentenciado.

Sobre la fecha de la investidura del presidente en funciones Pedro Sánchez, la ministra ha asegurado desconocer cuándo puede producirse, y ha asegurado que es una decisión que le corresponde tomar al Congreso. "El día 6 es la Pascua militar y el día 5 creo que todos estaremos trabajando como trabajamos todos los días", ha señalado, al ser preguntada por la posibilidad de que el debate de investidura se celebre entre el 2 y el 5 de enero. "Lo importante es seguir trabajando y yo quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad de todas las fuerzas", ha enfatizado.