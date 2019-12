El tándem Sánchez-Lastra se centra hoy en sindicatos, patronal, BNG, PRC y Teruel Existe

Este miércoles el PSOE sigue buscando la señal de salida hacia la investidura. El presidente en funciones y candidato socialista a presidir el Gobierno contacta hoy con sindicatos y patronal para transmitirles el mensaje que ayer difundió entre los presidentes autonómicos: es urgente acabar con el bloqueo político para sacar adelante la legislatura -en coalición con Unidas Podemos- y los Presupuestos. Por su parte, Adriana Lastra, negociadora líder del partido, se ha reunido con BNG, PRC y Teruel Existe para comprobar su postura en caso de examen parlamentario.

"Conseguir la investidura, formar un gobierno cuanto antes y poner en marcha la legislatura del diálogo territorial" es el mensaje que Sánchez volverá a pronunciar ante los agentes sociales y las organizaciones empresariales tal y como informó Moncloa.

El candidato les hablará de la necesidad de impulsar un nuevo sistema de financiación autonómica y de avanzar en materias clave como la sanidad, la educación, las infraestructuras, los transportes o las políticas de empleo. Mismo mensaje que ayer transmitió hasta en 17 ocasiones, dejando atrás el veto al presidente catalán Quim Torra.

Mientras, Lastra sigue intentando abrir el camino lo antes posible para que Sánchez pueda completar su discurso recibiendo a tres formaciones más tras la ronda de ayer con Más País-Compromís, ERC, EH Bildu (otro veto derribado), JxCat y la CUP. El socialista solo se ha visto con PP y Ciudadanos en un intento fallido el pasado lunes por conseguir la abstención de los primeros y el voto favorable de los segundos.

El equipo negociador (a Lastra le acompaña Rafael Simancas) ha comenzado a escuchar condiciones a las 10:00 de la mañana con el diputado del BNG, Néstor Rego, ha seguido a las 11:00, con el representantes del PRC, José María Mazón y ha terminado a las 12:00 con Tomás Guitarte, de Teruel Existe. Tres formaciones dispuestas a facilitar la investidura de Sánchez a cambio del visto bueno a sus reivindicaciones autonómicas igual que el PNV, a quien Lastra recibe el jueves.

El BNG aún está distante"

El BNG ha asegurado que está aún "distante" de votar a favor de la investidura ante la falta de concreción del PSOE a las reivindicaciones en clave gallega planteadas por su partido. Así lo ha puesto de manifiesto Néstor Rego junto a Rubén Cela, miembro de la Ejecutiva del partido gallego, tras la reunión con el PSOE.

Rego ha querido dejar claro que el BNG aún no ha decidido cuál será el sentido de su voto en una hipotética investidura de Sánchez y que siguen con la misma disposición al diálogo que expresaron desde el primer momento, lo que no significa que su partido vaya a dar el PSOE "un cheque en blanco".

En este punto, se ha apresurado a recalcar que el acuerdo con el PSOE está aún "distante" porque tiene que basarse medidas concretas sobre la agenda gallega, y éstas aún no han llegado. "No nos sirven formulaciones genéricas o manifestaciones de voluntad porque en Galicia hay problemas -como los que afectan a los trabajadores de la industria electrointensiva o el precio de los peajes de la AP-9- que requieren de una urgente resolución", ha señalado.

Pero Rego también cree que es necesario que de manera "clara y contundente" el PSOE diga que se van a revocar las reformas laboral y de pensiones, la LOMCE o la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza'.

"Queremos un grado de concreción que aun no tenemos en este momento", ha insistido el representante del BNG, apuntando que, en todo caso, hay disposición por ambas partes a seguir dialogando para tratar de cerrar un documento a poder ser en los próximos días. Eso sí, aún no está fijado un nuevo encuentro.

Preguntado sobre si hay tiempo para sellar ese acuerdo antes de fin de año, para cuando el PSOE desea que Sánchez sea investido, Rego ha respondido que "si hay voluntad, siempre hay posibilidad de acordar", pero desconoce si el pacto con los socialistas llegará antes o después de que acabe 2019.

Sobre cuál será su voto en la investidura en caso de no alcanzar ningún acuerdo con el PSOE, Rego ha insistido en que su posición dependerá de que exista un pacto satisfactorio y que si éste no llega, "no habrá voto favorable" a Sánchez.

"En función de la las circunstancias veremos si es en contra o abstención", ha recalcado el nacionalista gallego, dejando claro, a renglón seguido, que la postura del BNG "dependerá exclusivamente de los intereses de Galicia y no de lo que hagan otras fuerzas".

El PRC pide garantías respecto a ERC

El presidente del partido regionalista cántabro, Miguel Ángel Revilla fue el único que confirmó el 'sí' al candidato, sin embargo, las negociaciones con ERC le han hecho modular su mensaje y amenaza con cambiar de parecer ante el riesgo de que se rompa "la unidad de España", extremo que los socialistas se comprometen a cumplir.

Así lo ha confirmado después Mazón, su hombre en Madrid. "Nuestro voto no es gratis", ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso en la que ha anunciado que esta tarde se iba a reunir con Infraestructuras para asegurar las mejoras en Cantabria.

Mazón ha explicado que el PSOE le ha garantizado que no va a firmar ningún documento con ERC que recoja la posibilidad de que Cataluña celebre un referéndum de autodeterminación. El diputado cántabro ha confesado que ha salido del encuentro "bastante tranquilo" y convencido de que el PSOE no pactará nada que se salga del marco constitucional.

En este contexto, ha indicado que, a su juicio, los socialistas "no admitirían en ningún caso que se plasmara que existe algo así como un derecho" de autodeterminación en el acuerdo que quiere cerrar con los republicanos para que se abstengan en la investidura.

"Me ha garantizado que no se va a plasmar que haya posibilidad de ejercer ningún derecho de este estilo, llámese autodeterminación, referéndum o esa expresión inventada del derecho a decidir", ha detallado Mazón, quien se ha quedado con la sensación de que ERC está "en una posición constructiva" de buscar "lo mejor para Cataluña y para España" y no de "enfrentamiento total".

El PSOE se reunirá a lo largo de la semana con todas las formaciones con representación parlamentaria menos con Vox, que ha declinado la invitación para no "blanquear" la negociación con los independentistas y nacionalistas. Así, están pendientes de concretar los encuentros con Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC), así como con Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias.