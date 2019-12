El PSOE quiere la investidura de Sánchez entre el 27 y el 30 de diciembre pero ERC ve el acuerdo aún lejos

El PSOE reconoce que la negociación con ERC aún no permite acudir a la investidura a Pedro Sánchez, sin embargo parece que hay optimismo incluso para pensar que ésta pueda ocurrir antes de que se agote el año, en plenas fiestas navideñas.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que ha acudido junto a Adriana Lastra a alguna reunión con ERC, ha confirmado en una entrevista en TVE que por el momento "no hay nada" con el partido republicano catalán pero se ha mostrado "convencido" de que en ERC han sacado la unilateralidad de su discurso por la independencia.

También ha confirmado Ábalos que para el PSOE es "deseable" una investidura antes de Nochevieja. En ese caso, el debate tendría que celebrarse entre el 27 y el 30 de diciembre. "Apurando fechas te salen esos días, pero realmente no hay nada", ha dicho el socialista.

La primera votación sería el 28, sábado

Ábalos y el PSOE confían en que esta semana de "hitos importantes" para ERC (la sentencia del TJUE sobre la inmunidad de Oriol Junqueras que se espera el jueves o el Congreso de ERC del próximo sábado) influyan positivamente en la decisión que tomen el partido catalán y se decida a apoyar o al menos a abstenerse para permitir que Sánchez salga investido.

De confirmarse esas fechas el calendario quedaría así: el viernes 27 Sánchez comparecería ante el Congreso para pedir a la Cámara el apoyo para formar Gobierno en coalición con Unidas Podemos. Ese día y dado el elevado número de grupos de esta legislatura, podría abrirse el turno de debate a los partidos políticos que seguiría el sábado 28 y que culminaría con la primera votación. Si no saliera elegido ese sábado, la segunda votación se postergaría al lunes 30 para dejar pasar las 48 horas que establece la normativa. Sería el día 28 el inicio de los dos meses máximo para formar Gobierno o convocar de nuevo elecciones.

El pleno de investidura sigue sin fecha. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, es quien debe fijarla previo acuerdo con el candidato, que aceptó el encargo del rey pero que no quiere acudir al examen parlamentario sin tener la victoria asegurada.

De momento, tanto Sánchez como el equipo negociador capitaneado por Adriana Lastra siguen manteniendo conversaciones, hoy con agentes sociales y tres partidos regionales, para convencer de la necesidad urgente de poner fin al bloqueo político y recopilar los apoyos necesarios para la formación de Gobierno.

El partido socialista incluso ha puesto fin a varios vetos: uno al presidente catalán, Quim Torra, con quien ayer Sánchez habló por teléfono tras meses de silencio por su parte e incluso aceptó reunirse con él lo antes posibles. Y otro a EH Bildu, con quien ayer se reunió Lastra en la que fue la primera reunión del PSOE con el partido vasco.

Los vetos levantados pudieron ser tres pero Vox rechazó entrar en la ronda de contactos abierta esta semana para no "blanquear" las negociaciones del PSOE con ERC o Bildu.

ERC: "El acuerdo está aún lejos"

Marta Vilalta (ERC), en respuesta a las declaraciones de Ábalos, ha afeado al socialista que haga valoraciones de la posición de ERC que solo dificultan la negociación y ha asegurado que "nunca renunciaremos a ninguna vía democrática para lograr la república catalana".

En ERC se interpretan las palabras de Ábalos como un "chantaje" previo al Congreso nacional que el partido celebrará este fin de semana. Por eso, Vilalta ha lanzado una advertencia al PSOE: "Cada vez que utilizan el chantaje lo que están haciendo es alejar el acuerdo", que ha asegurado que no está cerca. En una comparecencia ante los medios a la salida del Parlament, Vilalta ha recordado que ERC no pone las fechas de la investidura y que ellos solo están en una mesa de negociación. "Que dejen de hacer especulaciones y de difundir cosas que no son reales".