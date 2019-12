Oriol Junqueras advierte: votará "no" a Pedro Sánchez si en la mesa de negociación no se habla de autodeterminación y amnistía

A unos días de que se conozca la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de Luxemburgo, sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, el líder de ERC ha declarado desde la cárcel que votará no a Pedro Sánchez si no hay mesa de negociación entre Gobiernos, y si en esa mesa no se habla de referéndum de autodeterminación y de amnistía de los políticos presos. Además, exige un calendario y la forma de cumplir esos posibles acuerdos. Asegura por otra parte, que el PP volverá a hablar con ERC cuando les interese.

Entrevistado por el diario La Razón en la cárcel de Lledoners, Junqueras remarca que "la parte catalana de esa mesa de negociación lleva su propuesta que pasa por la autodeterminación y la amnistía. Y ahora espera que el Estado haga alguna propuesta".

"Ahora los socialistas son los que debe de mover pieza"

En abril, dice el líder de ERC, actuaron y dejaron claro que el PSOE no quiso hacer gobierno."Le ofrecimos un acuerdo y no lo aceptó. Ahora los socialistas son los que deben de mover pieza", subraya.

Asegura Junqueras –quien todavía no tiene pensado si solicitará un trabajo social para salir de la cárcel–, que no espera que en ese diálogo el PSOE renuncie a trabajar por la unidad del Estado, "pero debemos buscar una solución democrática, y "para nosotros, un referéndum que sea aceptada por la inmensa mayoría de los ciudadanos catalanes".

"Si no se dialoga quiere decir que nuestra democracia tiene déficits notables"

"Tenemos la oportunidad histórica de sentarnos en una mesa para hablar del conflicto político –mantiene– y debemos intentarlo. Somos conscientes la situación y escépticos en cuanto al resultado, pero debemos intentarlo", explica.

En opinión de Junqueras, "si no se dialoga quiere decir que nuestra democracia tiene déficits notables. Los actores políticos que no quieren hablar son profundamente antidemocráticos".

"El PP volverá a hablar con nosotros"

Y sobre estos actores, concretamente sobre el PP y también de Ciudadanos, dice el dirigente republicano que el PP es "residual en Cataluña" porque sus propuestas no gustan. "Nosotros tampoco somos la gran mayoría, pero nuestra propuesta es la que tiene más apoyos".

"Los que ahora condenan el diálogo, lo hacen porque no les conviene"

"Yo ni tan siquiera –aclara– me he negado a hablar con el PP. Dialogar no es pecar. El PP no tuvo inconveniente en dialogar hasta que decidieron silenciarnos en la cárcel. Los mismos que hoy aplauden que estemos en la cárcel –señala–, antes intentaron hablar con nosotros. Y lo volverán a hacer cuando les interese". Los que ahora condenan el diálogo –preconiza– lo hacen porque no les conviene", remata.

¿Quién es el líder de ERC?

En el capítulo de liderazgo, Oriol Junqueras ha dicho que si el Tribunal Europeo dice el próximo día 19 que tiene inmunidad y por tanto no hay inhabilitación, "si ERC no cambia no opinión y no hay inhabilitación, Oriol Junqueras será el candidato a la Generalitat".