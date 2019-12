Gentili, el 'gurú' de Iglesias que impulsó la coalición entre el PSOE y Podemos, se suma al nuevo Gobierno de Argentina

Eduardo Ortega Socorro Madrid

El futuro del jefe de Gabinete de Pablo Iglesias, Pablo Gentili, ya ha quedado resuelto y no será el de formar parte del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos que ha ayudado a construir, si es que finalmente Pedro Sánchez es investido presidente del Ejecutivo por el Congreso de los Diputados de España. Este argentino de casi 56 años -los cumple el día 27- ha sido fichado por Alberto Fernández, presidente de Argentina y sucesor de Mauricio Macri, para que forme parte de su Ejecutivo.

La noticia se ha conocido en la mañana de este miércoles, y ha sido confirmada tanto por el propio Gentili como por Iglesias en su perfiles de Twitter. "Vuelvo a la Argentina, de donde nunca me he ido. En Podemos y con Pablo Iglesias pude realizar una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Se abre una nueva etapa en España y Argentina. No la dejaremos escapar. Gracias Pablo, hermano, amigo. Seguiremos juntos", ha dicho el ya exmano derecha política del líder de Podemos, que ha indicado a su vez en la red social: "El Gobierno argentino se lleva a un grande. Me enorgullece que ahora vayas a poder servir a tu patria, defendiendo como siempre la democracia, los derechos humanos y la educación. Gracias por todo amigo, compañero. Aquí tendrás siempre tu casa".

Gentili será el nuevo secretario de Estado de Políticas Internacionales en el nuevo Ministerio de Educación de Fernández, quien trae bajo el brazo políticas enmarcadas en el campo de la izquierda para Argentina y que toma posesión de su cargo este martes. Fuentes de Podemos indican que todavía no se conoce al sucesor de Gentili, aunque se prevé que sea designado dentro de la necesaria reorganización que tendrá que afrontar el partido si Iglesias y Montero pasan a formar parte del futuro Gobierno de coalición.

Un año intenso

Se puede decir que el escaso tiempo que ha sido mano derecha de Iglesias -un año- también ha coincidido con los tiempos más turbulentos del partido. Tras encontrarse con la marcha de Íñigo Errejón a principios de 2019 para crear Más Madrid, ha sido uno de los principales negociadores morados 'en la sombra' para que se formara el Gobierno de coalición progresista.

Tras el fracaso de la intentona posterior a los comicios de abril, operó en connivencia con Iván Redondo, el gurú político de Sánchez, para con la más absoluta de las discreciones dar forma a un preacuerdo de Gobierno solo dos días después de la elecciones. Así mismo, ha moldeado unas negociaciones en la que la capacidad de ceder de los morados ha sido capital para que, a falta de saber si la Cámara Baja apoya el proyecto conjunto de PSOE y Unidas Podemos, España tenga el primer Gobierno de coalición de su historia democrática.