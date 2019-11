ERC logra el aval masivo de sus bases para exigir a Sánchez una mesa de diálogo

Estela López Barcelona

Un 94,6% de los militantes de ERC que han participado en la consulta celebrada este lunes -la participación ha sido del 70%- han votado a favor de que su partido rechace cualquier tipo de apoyo a la investidura de Pedro Sánchez si antes no se pacta "una mesa de negociación para abordar el conflicto político con el Estado". Un 5,4% de los votantes en la consulta ha votado "no" a la pregunta '¿Estas de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?'.

El Consell Nacional del partido será ahora el que fije el posicionamiento en la votación del Congreso, pero los republicanos son sabedores de su papel clave en la investidura, por lo que fuerzan sus exigencias.

En rueda de prensa este lunes, la portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, insistió en que la formación independentista se mantiene en el 'no' a la investidura, pero está abierta a abstenerse si el PSOE se compromete a impulsar una mesa de negociación sobre el conflicto catalán que conste de cuatro patas: que sea entre gobiernos; con diálogo sin condiciones donde se pueda hablar de todo; con un calendario claro, y que fije las garantías de cumplimiento de los acuerdos que se puedan alcanzar, informó EP.

Vilalta evitó concretar el compromiso "explícito" que pedirán al PSOE con la mesa de negociación para abordar el conflicto en Cataluña -la condición que fijan los republicanos para abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez-, y argumentó que este gesto deberá fijarse en las negociaciones que mantengan los equipos pactados.

El domingo, el vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, definió estos cuatro pilares en un artículo en La Vanguardia, y advirtió de la necesidad de que haya un "gesto inequívoco de compromiso" antes de la investidura, como podría ser una reunión entre Generalitat y Gobierno en funciones.

De momento, desde el Gobierno central están a la expectativa, y la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, evitó este lunes hablar de las condiciones que exige ERC para abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez: "Vamos a esperar a que ERC termine su consulta y ver su disposición de ayudar en la investidura".

Brindis al sol de JxCat

Pese a que nadie del Ejecutivo español se ha puesto en contacto con JxCat para intentar contar con su apoyo, o al menos no bloqueo, de la nueva legislatura estatal, la formación soberanista también fija condiciones que son más bien un mensaje para contentar a sus votantes.

La portavoz y diputada electa de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, explicó este lunes que sus condiciones para avalar la investidura de Pedro Sánchez pasan por reconocer al presidente de la Generalitat, Quim Torra, como interlocutor, pero también al expresidente Carles Puigdemont y los líderes soberanistas presos, e incluir la figura de un relator internacional.

JxCat insiste también en el derecho de autodeterminación -reclamando que el Gobierno retire los recursos judiciales contra las iniciativas del Parlament sobre este tema- y en que cualquier decisión termine con una votación para que los catalanes decidan su futuro político.