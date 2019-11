Sánchez cede y da poder absoluto a Unidas Podemos en sus ministerios

Eduardo Ortega Socorro Madrid

La negociación entre el PSOE y Unidas Podemos para dar forma a un Gobierno de coalición que todavía tiene que lograr apoyos suficientes en el Congreso para ponerse en marcha, continúa. Fuentes cercanas al diálogo indican a elEconomista que finalmente cada formación dominará en exclusiva los ministerios que le correspondan. Es decir, que en sus departamentos solo habrá, en cargos y puestos intermedios, los miembros que decida cada uno de los partidos, sin mezclas ni cócteles ideológicos. De esta manera, los de Pablo Iglesias disfrutarán de exclusividad en el manejo de sus ministerios, igual que los socialistas en los suyos.

Así, queda descartada la posibilidad de que los ministerios puedan contar con diversidad de colores. Es decir, que no podrá haber secretarías de Estado moradas en ministerios socialistas y ni secretarías de Estado socialistas en ministerios morados, aunque este segundo caso siempre ha sido el más remoto.

Con esta idea, con la que se han mostrado de acuerdo las dos partes de la futura coalición, desaparecen las posibilidades de que miembros relevantes de Unidas Podemos puedan ocupar secretarías de Estado en ministerios socialistas. Este era el caso de, por ejemplo, Juan López de Uralde, quien, según los rumores, podría haber ocupado una secretaría de Estado dentro del Ministerio de Transición Ecológica, que será del PSOE.

Varios ministerios en liza

En cualquier caso, lo que queda confirmado es que los morados se estrenarán en el Gobierno con un dominio total de las competencias que les correspondan, aunque sin poder tocar ninguna de las cuotas de poder que se reserve el PSOE.

Con todo, no está claro qué competencias lograrán los de Iglesias, aunque ya se han descartado cualquiera de las de Estado. Cabe recordar que el secretismo del PSOE y de Unidas Podemos alrededor de las negociaciones es máximo. Sin embargo, este medio ha podido contrastar que los morados bajo su mando entre tres y cuatro ministerios -además de una vicepresidencia para Pablo Iglesias-, una cifra que dependerá de la cantidad de departamentos que tenga el próximo ejecutivo.

Una de las plazas que parecen haberse asegurado los morados es la de Igualdad. Se da por hecho que Unidas Podemos tendrá el dominio de este departamento, ahora en manos de Carmen Calvo, vicepresidenta en funciones del Ejecutivo, aunque lo que no está claro es qué competencias tendrá. Otro ministerio que está en las quinielas para acabar de color morado es el de Ciencia y Universidades. Hoy gobernado por el exastronauta Pedro Duque -ya con plaza de diputado tras las últimas elecciones generales-, se encuentra entre las principales ambiciones de Iglesias.

El tercer departamento que podría tener bajo su pábulo Unidas Podemos sería su mayor anhelo, uno por el que batallaron hasta que se rompió la negociación posterior al 28 de abril. Se trata del Ministerio de Trabajo, aunque con cambios: ya no contendría las competencias correspondientes a la Seguridad Social y las pensiones, que continuarían en manos de los socialistas.

En caso de que se quedaran con tal competencia, el nombre que suena para gobernarla es el de Yolanda Díaz. Mientras, Irene Montero, número 2 de Unidas Podemos, también tendría plaza en un ministerio, aunque no queda claro en cuál de ellos.

En cualquier caso, las fuentes consultadas aclaran que todavía no hay nada cerrado. De ahí que no descarten aún otros ministerios de los que ha venido dando cuenta este medio, como Sanidad y Asuntos Sociales o incluso vivienda, aunque esta posibilidad los morados no la contemplan porque consideran que estas competencias estarían vacías.