Unidas Podemos se quedará con Vivienda e Igualdad y negocia Sanidad

Eduardo Ortega Socorro Madrid

Pedro Sánchez, si logra ser investido presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, creará dos nuevos Ministerios en la próxima legislatura. Por un lado, retomará el de Vivienda, departamento que no existe desde los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero y, por el otro, recuperará uno exclusivo para Igualdad, del que no se había vuelto a saber nada desde 2010. Según indican fuentes cercanas a la negociación a elEconomista, ambos departamentos se refundarán ex profeso para ser entregados a Unidas Podemos en el futuro Ejecutivo de coalición, si es que finalmente se conforma.

El departamento de Vivienda se nutrirá de unas competencias que hoy tiene Fomento, aunque todavía se sigue negociando cuáles van ser las atribuciones reales de este Ministerio. Cabe recordar que en la negociación anterior, después de las pasadas elecciones generales del 28 de abril, los morados desecharon un ministerio de Vivienda. En aquel momento, argumentaron que no querían dicha Cartera porque, a su juicio, estaría falta de competencias reales y presupuestos.

Tampoco está claro qué competencias tendría el futuro Ministerio de Igualdad, un modelo departamental que también estuvo en las quinielas en la anterior negociación y que, en cambio, en los últimos nueve años ha formado parte de otros Ministerios. A día de hoy, está en manos de Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, que también cuenta con Presidencia y Relaciones con las Cortes.

Tercer Ministerio

Todavía queda por decidir qué atribuciones tendría el tercer ministerio que le correspondería a Unidas Podemos -se repartirán por proporcionalidad de votos que cada formación aporta a la coalición-. Sin embargo, todo indica que tendrá que ver con Sanidad y Asuntos Sociales. Particularmente, con esta segunda materia, que es en la que más interés han demostrado los morados, sobre todo en Dependencia. En cambio, no valoran tanto las atribuciones sanitarias que tiene el Estado central, puesto que la mayoría de las competencias presupuestarias están cedidas a las comunidades autónomas. De hecho, en julio el Ministerio de Sanidad formó parte de la oferta que hizo el PSOE a Unidas Podemos para formar Gobierno y evitar unas segundas elecciones, que finalmente se acabaron celebrando el 10 de noviembre. Sin embargo, todo parece indicar que se quedarían con ambos.

Si se cerrara la negociación con los departamentos citados, Unidas Podemos contaría con unas competencias muy similares a las que el PSOE le ofreció en la negociación para la investidura del pasado verano y que los morados entonces rechazaron.

Respecto a las candidaturas para ocupar estos Ministerios -dando ya por hecho que habrá tres vicepresidencias: dos del PSOE, que ocuparán Carmen Calvo y Nadia Calviño, y otra para Podemos, que será para el líder morado, Pablo Iglesias-, hay dos perfiles que resaltan por encima del resto, como ya adelantó elEconomista. Se trata de Irene Montero y Yolanda Díaz.

En el caso de la también portavoz parlamentaria de Unidas Podemos en el Congreso, estaba cantado que tendría un Ministerio, y posiblemente se trate de Vivienda. De hecho, en julio, tras el veto que Sánchez estableció a que Iglesias entrara en el Gobierno para comenzar a negociar, el PSOE ofreció una vicepresidencia, que hubiera correspondido a Montero.

Yolanda Díaz es uno de los pocos nombres que concitan apoyos tanto entre socialistas como morados

Sin embargo, se trata de un potencial nombramiento que ha generado gran controversia en los círculos políticos españoles. Al fin y al cabo, Iglesias y Montero son pareja y esta circunstancia ha dado pie a que se comente, con evidente sorna, que, si se da un Gobierno de coalición con la composición mencionada, parte del poder de La Moncloa se vaya a concentrar en Galapagar, en referencia al municipio donde se sitúa la vivienda en la que conviven los dos líderes de Podemos.

Entre las favoritas a entrar en el Consejo de Ministros también está Yolanda Díaz. Militante de Izquierda Unida, se trata de uno de los pocos nombres que concitan apoyos tanto entre socialistas como morados, y también en numerosos miembros de otras formaciones del Congreso si se les pregunta.

Con buena relación, especialmente con Magdalena Valerio, ministra de Trabajo en funciones, sonó en su momento para ocupar su asiento en verano. Hoy no parece que vaya a ser así, aunque las apuestas apunten a que ocupará un ministerio o, como mínimo, algún otro alto cargo.

Echenique fuera

En cambio, el que parece haberse quedado sin opciones es Pablo Echenique. El hasta hace poco también secretario de Organización de Podemos es uno de los juguetes rotos de esta negociación. Los socialistas lo habrían vetado ante una potencial entrada al Gobierno. Le consideran uno de los responsables de que se rompieran las negociaciones de julio. Esto explica que fuera uno de los grandes ausentes de la firma del preacuerdo de la semana pasada y que haya estado desaparecido, mediáticamente hablando, en las últimas semanas.

Siguen en el aire otras opciones. Como ya ha contado este medio, dentro de las negociaciones que están celebrando en la más estricta discreción el PSOE y Unidas Podemos, se mantiene la posibilidad de que los morados ocupen Secretarías de Estado y escalafones inferiores de la Administración.

Juantxo López de Uralde se perfila como posible fichaje de Teresa Ribera en Transición Ecológica

Esta posibilidad surge, sobre todo, en dos ministerios que los socialistas parece que, a día de hoy, no cederán a representantes de Podemos: se trata de los de Transición Ecológica y Trabajo.

En esta categoría de cargos entraría el caso de Alberto Garzón. El líder de Izquierda Unida, economista, es uno de los hombres fuertes de la coalición. También con posibilidades se asoma Juantxo López de Uralde. El exdirector de Greenpeace y fundador de Equo dejó el partido ecologista por la decisión de sus bases de ir a las últimas elecciones en concurrencia con el Más País, de Íñigo Errejón. Él decidió apostar por el barco de Iglesias, una jugada que le podría salir muy rentable si finalmente es uno de los fichajes del Departamento que parece que va a acabar dirigiendo Teresa Ribera, el de Transición Ecológica.