Susana Díaz alega que ella "no estaba en los gobiernos" de los ERE y que "el PSOE no aparece en la sentencia"

La expresidenta de la Junta de Andalucía y líder del PSOE en la región, Susana Díaz, ha salido este jueves a la palestra tras 48 horas de silencio y después de que muchos hayan apuntado hacia su futuro -algunos desde Ferraz- tras conocerse la sentencia de los ERE. Díaz se ha desmarcado de los condenados alegando que ella no estuvo en esos gobiernos autonómicos y remarcando que en el escrito de los jueces "no aparece el PSOE".

"El PSOE, como partido no aparece en ningún sitio de los más de 1.800 folios de la sentencia. No hay financiación ilegal. Y los presidentes no se han llevado un euro", ha dicho Díaz en una entrevista concedida a laSexta. "Yo no estaba en ese momento en el Gobierno", ha añadido.

Inquirida sobre su futuro, Díaz ha respondido que "se han escrito epitafios sobre mí. Y para mí, ser diputada andaluza es lo más grande. Y los andaluces me siguen transmitiendo su confianza".

"Han sido diez años durísimos, donde se ha faltado a la verdad. En 2011, yo aún no era presidenta ni lo preveía. Y pedí perdón, y volvería a pedirlo", ha afirmado también Díaz. "La realidad es que hay 7.000 trabajadores que legítimamente están cobrando su prestación. Ha habido mucho trazo grueso y desinformación", ha defendido a la par que ha enfatizado que "no hay un solo consejero de mi gobierno involucrado en esta sentencia".

"Chaves y Griñán asumieron toda la responsabilidad. Dimitieron. No forman parte del PSOE. No hay políticos en activo en esa sentencia", ha contestado la expresidenta andaluza cuando se le ha preguntado por sus 'mentores' políticos, condenados en la sentencia. " Incluso líderes de partidos políticos que confrontaron con él, reconocen que Griñán es un hombre honesto".

"Que a Pedro Sánchez y a mí nos quieran vincular con este asunto es irracional", ha aseverado Díaz. "No teníamos nada que ver. Y quiénes intentan vincularnos pierden credibilidad", ha remachado. "A la derecha le molesta que el #PSOE reme en la misma dirección. Y es lo que está pasando".

"Mi obligación primera es pedir perdón a los andaluces porque lo que me duele esta tierra", ha insistido una Díaz que ha aclarado que "la Junta no se retiró de la causa. Mienten cuando dicen eso. Hay que documentarse antes de hablar. Hasta el último día reclamamos en los juzgados".

Disparando hacia el PP, Díaz ha replicado: "Pregúnteme por lo que yo hice. Por los controles que puse. Pero no me pueden preguntar por algo en lo que yo no estaba". "El dinero no está en Pananá ni en Suiza. Ni en el bolsillo de Chaves ni Griñán", ha zanjado.