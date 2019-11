Arrimadas critica la doble vara de Podemos por no romper con PSOE tras la sentencia de los ERE

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha señalado este miércoles que ha recibido una llamada del Gobierno para hablar de la investidura, aunque, por el momento la dirigente 'naranja' opta por desmarcarse de la investidura de Pedro Sánchez.

En una entrevista en la emisora COPE Arrimadas ha reconocido un primer contacto, aunque entiende que la "prioridad" del gobierno se ve "clarísima" y pasa por recabar el apoyo de ERC. "Con Esquerra llevan negociando muchos días. A nosotros nos dejarán un poco para el final", ha señalado.

"He recibido una llamada del Gobierno, pero no de Sánchez. Para un primer contacto, no hemos podido concretar contenidos, pero para ver si nos veíamos", ha indicado.

La doble vara de medir

La candidata a ser la sucesora de Albert Rivera también ha valorado la reacción de Unidas Podemos a la sentencia de los ERE. Para Arrimadas "existe una doble vara de medir para los partidos de izquierdas", por eso no cree que este dictamen afecte a las negociaciones para formar gobierno que están llevando a cabo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Según ha indicado, "por lo que han dicho hasta ahora, no va a afectar", y ha criticado que al líder de Podemos le molestara la corrupción del PP y ahora no le moleste la del PSOE pero explica "no le puede estorbar cuando le va a hacer vicepresidente".

En cuanto a la valoración del PSOE de la sentencia, Arrimadas ha tildado de "caradura" a muchos dirigentes del PSOE porque "dicen que el partido no tiene nada que ver. Es indignante que utilizaran el dinero de los parados andaluces para juergas y prostitutas".