La estrategia oculta de Ciudadanos tras el repentino apoyo a Hervías para que siga en la Ejecutiva

El martes por la tarde irrumpieron en Twitter decenas de mensajes de apoyo de distintos cargos y afiliados de Ciudadanos al secretario de Organización del partido, Fran Hervías, en el punto de mira por las dudas sobre su continuidad en el partido tras la debacle electoral y la dimisión de Albert Rivera. La cuestión es que detrás de este apoyo habría una estrategia de defensa fraguada desde dentro de la formación naranja contra algunas publicaciones en medios.

Juan Carlos Girauta, ya ex de Cs, fue uno de los que mostraron su apoyo público al "siempre leal" compañero, asegurando que no hay "otro hombre en España capaz de lograr lo que Fran Hervías, dotar de implantación territorial efectiva a un partido político en todo el territorio nacional".

"Si algo me voy a llevar siempre es poder decir que he compartido proyecto y sueños con uno de mis referentes, Juan Carlos Girauta. Gracias por todos estos años que he podido aprender a tu lado", respondía el elogiado, que tuvo el mismo detalle al responder a todas las menciones entre las que están las de los ocho secretarios de Organización de Aragón, Castilla La Mancha, Murcia, Asturias, Navarra, Andalucía, La Rioja y Cantabria.

Sin embargo, un mensaje de Whatsapp filtrado y difundido por redes explicaría el movimiento pro-Hervías como una estrategia de reivindicación contra las voces críticas que piden cambios en la nueva Ejecutiva que deberá formarse en el Congreso extraordinario. Precisamente Isabel Morillo, periodista de El Confidencial y citada en el mensaje de Ciudadanos ha compartido el texto.

Señores de los partidos políticos, en esta ocasión señores de Cs, señalar a periodistas está muy feo. No lo hagáis. No somos tan importantes. Si la militancia pide dimisiones mírense ustedes, no a la prensa, y déjense de tanta campañita. pic.twitter.com/58uS1swVXh — Isabel Morillo (@2imori) November 20, 2019

La salida de Rivera

En las elecciones generales del 10 noviembre, Hervías no revalidó el escaño en el Congreso por Granada que había conseguido en los comicios de abril. Desde la debacle electoral, que dejó a Cs con solo diez diputados, y la posterior dimisión de Albert Rivera, Hervías no ha hecho declaraciones públicas y no ha desvelado si querría seguir en la dirección del partido.

Pero el mismo día que dimitió Rivera, Hervías publicó un mensaje en Twitter donde daba las gracias al ya exlíder de Ciudadanos y daba a entender que su deseo es continuar: "Abriremos una nueva etapa, pero tu valentía y tu ejemplo siempre servirán de guía". El secretario de Organización ha sido parte fundamental del núcleo duro de Rivera junto al secretario general, José Manuel Villegas, y al secretario de Comunicación, Fernando de Páramo.

Voces que piden la salida de Hervías

Sin embargo, han surgido voces en la formación naranja, tanto entre la militancia como entre cargos públicos y dirigentes, que reclaman caras nuevas en la dirección.

Algunas de esos críticos, que apuestan por más transparencia en el partido, más democracia interna y una mayor participación de las bases, exigen la dimisión de Hervías, mientras que los más cautos se limitan a pedir una renovación en la futura Ejecutiva, sin apuntar directamente a nadie.

El futuro líder de Cs y el nuevo Comité Ejecutivo serán escogidos por los afiliados en unas primarias que se celebrarán con anterioridad a la V Asamblea General, y antes -el 30 de noviembre- se constituirá una gestora. Mientras tanto, la portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, se consolida como la opción más clara para suceder a Rivera y ya ha expresado su pretensión de presentarse a las primarias, aunque sin explicar qué planes tiene para el futuro del partido ni a quién le gustaría tener en su equipo.